جوائز كاف - سيطرة للدوري المصري.. ثلاثي الزمالك ولاعب الأهلي ضمن المرشحين للأفضل داخل إفريقيا

سيطر الدوري المصري على ترشيحات جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية في إفريقيا، بظهور 3 لاعبين من الزمالك بطل الكونفدرالية، ولاعب واحد فقط من الأهلي، ولاعب من الاتحاد السكندري.

طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود علاء، الذين قادوا الزمالك للفوز بلقب قاري غاب عن خزائن النادي منذ 2003، ترشحوا للجائزة المستحدثة هذا العام.

ومن الأهلي، ترشح علي معلول بعد موسم قاري مخيب للأهلي بعد خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بخماسية على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

ولكن المنافسة بالنسبة للرباعي الممثل للدوري المصري تبدو قوية، في ظل وجود أنيس البدري جناح الترجي التونسي ومنتخب تونس، وزميليه الإيفواري فوسيني كوليبالي والكاميروني فرانك كوم الذي رحل إلى الريان القطري. ودينيس أونيانجو حارس مرمى أوغندا وصن داونز الجنوب إفريقي، وزميله الجنوب إفريقي تيمبا زواني.

الأوغندي إيمانويل أوكوي ضمن المرشحين، بناء على فترته مع سيمبا التنزاني، وانتقل للاتحاد السكندري هذا الموسم.

وضمت القائمة أيضا 5 لاعبين من الترجي التونسي فقط.

طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود علاء، الذين قادوا الزمالك للفوز بلقب قاري ترشحوا لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية لعام 2019#CAFAwards2019 pic.twitter.com/5KXUscqZd9 — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2019

وأتت قائمة المرشحين كاملة كالتالي..

أنيس البدري (تونس والترجي)

علي معلول (تونس والأهلي)

دينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صنداونز)

إيمانويل أوكوي (أوغندا وسيمبا)

فرجاني ساسي (تونس والزمالك)

فوسيني كوليبالي (كوت ديفوار والترجي/الريان القطري)

فرانك كوم (الكاميرون والترجي)

هيرينيلسون (أنجولا وبترو دي لواندا)

إسماعيل الحداد (المغرب والوداد البيضاوي)

جون مارك ماكوسو (الكونغو الديمقراطية وفيتا)

كودجو فو دوه لابا (توجو ونهضة بركان / العين)

محمود علاء (مصر والزمالك)

ميدي كاجيري (رواندا وسيمبا)

ميشاك إيليا (الكونغو الديمقراطية ومازيمبي)

طه ياسين الخنيسي (تونس والترجي)

طارق حامد (مصر والزمالك)

تيمبا زواني (جنوب أفريقيا وماميلودي صنداونز)

تريزور مبوتو (الكونغو الديمقراطية ومازيمبي)

وليد الكرتي (المغرب والوداد البيضاوي)

يوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة)

ويكشف كاف عن الفائز بالجائزة والوصيف وصاحب المركز الثالث في 7 يناير بحفل تستضيفه الغردقة بمصر.

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