جوائز كاف - سيطرة للدوري المصري.. ثلاثي الزمالك ولاعب الأهلي ضمن المرشحين للأفضل داخل إفريقيا

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 12:42

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية - الزمالك - نهضة بركان

سيطر الدوري المصري على ترشيحات جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية في إفريقيا، بظهور 3 لاعبين من الزمالك بطل الكونفدرالية، ولاعب واحد فقط من الأهلي، ولاعب من الاتحاد السكندري.

علي معلول

النادي : الأهلي

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك
الأهلي

طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود علاء، الذين قادوا الزمالك للفوز بلقب قاري غاب عن خزائن النادي منذ 2003، ترشحوا للجائزة المستحدثة هذا العام.

ومن الأهلي، ترشح علي معلول بعد موسم قاري مخيب للأهلي بعد خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بخماسية على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

أخبار متعلقة

طارق حامد.. فن القتال من أجل الفوز بركات يتحدث عن علاقة البدري مع صلاح.. واحتواء موقف طارق حامد طارق حامد: لا أزمات مع الزمالك.. ومرتضى يرد "سننفذ كل طلباته"

ولكن المنافسة بالنسبة للرباعي الممثل للدوري المصري تبدو قوية، في ظل وجود أنيس البدري جناح الترجي التونسي ومنتخب تونس، وزميليه الإيفواري فوسيني كوليبالي والكاميروني فرانك كوم الذي رحل إلى الريان القطري. ودينيس أونيانجو حارس مرمى أوغندا وصن داونز الجنوب إفريقي، وزميله الجنوب إفريقي تيمبا زواني.

الأوغندي إيمانويل أوكوي ضمن المرشحين، بناء على فترته مع سيمبا التنزاني، وانتقل للاتحاد السكندري هذا الموسم.

وضمت القائمة أيضا 5 لاعبين من الترجي التونسي فقط.

وأتت قائمة المرشحين كاملة كالتالي..

  • أنيس البدري (تونس والترجي)
  • علي معلول (تونس والأهلي)
  • دينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صنداونز)
  • إيمانويل أوكوي (أوغندا وسيمبا)
  • فرجاني ساسي (تونس والزمالك)
  • فوسيني كوليبالي (كوت ديفوار والترجي/الريان القطري)
  • فرانك كوم (الكاميرون والترجي)
  • هيرينيلسون (أنجولا وبترو دي لواندا)
  • إسماعيل الحداد (المغرب والوداد البيضاوي)
  • جون مارك ماكوسو (الكونغو الديمقراطية وفيتا)
  • كودجو فو دوه لابا (توجو ونهضة بركان / العين)
  • محمود علاء (مصر والزمالك)
  • ميدي كاجيري (رواندا وسيمبا)
  • ميشاك إيليا (الكونغو الديمقراطية ومازيمبي)
  • طه ياسين الخنيسي (تونس والترجي)
  • طارق حامد (مصر والزمالك)
  • تيمبا زواني (جنوب أفريقيا وماميلودي صنداونز)
  • تريزور مبوتو (الكونغو الديمقراطية ومازيمبي)
  • وليد الكرتي (المغرب والوداد البيضاوي)
  • يوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة)

ويكشف كاف عن الفائز بالجائزة والوصيف وصاحب المركز الثالث في 7 يناير بحفل تستضيفه الغردقة بمصر.

طالع أيضا

استرجع أهداف السبت المثير

موعد نهائي آسيا ولقاء الاتحاد في البطولة العربية يوم الأحد

مدافع منتخب مصر الأولمبي: تأثرت بما فعله رمضان صبحي

لاعب منتخب مصر الأولمبي: لا أمانع اللعب للزمالك بعدما استغنى الأهلي عني

شوقي غريب يجيب.. هل يوافق على قيادة منتخب مصر الأول؟

غريب لا يمانع مشاركة صلاح في الأولمبياد ولكن

جوائز الكاف الزمالك الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيكهام: لم يتم إبلاغي بأحقية الأهلي في شرائي.. وقعت لدجلة دون مراجعة العقود 2 ساعة | الدوري المصري
الحناوي: صلاح لا يحتاج الظهور في الأولمبياد 2 ساعة | حلم طوكيو 2020
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-11-2019 والقنوات الناقلة.. عودة الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي والزمالك ضد الجونة وإنبي.. مرحبا بعودة أخطر دوري في العالم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيكهام: انضمام صلاح للمنتخب في طوكيو سيظلم أحدنا 2 ساعة | حلم طوكيو 2020
بعد يوم من الفوز بـ كوبا ليبرتادوريس.. فلامنجو يتوج بالدوري البرازيلي 3 ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 نادر السيد يرشح لـ في الجول: اختار 2 من الكبار فقط للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

قد ينال إعجابك