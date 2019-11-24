جوائز كاف - مدغشقر تنافس الجزائر وتونس على جائزة أفضل منتخب

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 12:40

كتب : FilGoal

تونس - مدغشقر - يوسف المساكني

ينافس منتخب مدغشقر على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا مع عملاقة القارة السمراء.

المنتخب الذي فاجأ الجميع في كأس أمم إفريقيا 2019 وودع البطولة التي تأهل لها لأول مرة من ربع النهائي تواجد ضمن المرشحين على الجائزة.

ويتنافس منتخب مدغشقر مع الرباعي الأفضل في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

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المنتخب الجزائري البطل وأبرز المرشحين للفوز بالجائزة ينافس نظيره السنغالي بعد أن هزمه في النهائي.

المنتخب التونسي ونظيره النيجيري يتواجدان في القائمة أيضا.

بينما تنافس كل من الكاميرون وكوت ديفوار وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا على جائزة منتخب العام للسيدات.

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