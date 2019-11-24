جوائز كاف - جروس ينافس بلماضي وسيسيه وموسيماني على جائزة أفضل مدرب

ظهر اسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا للعام 2019، لينافس 9 مدربين آخرين على رأسهم بطل إفريقيا للأمم جمال بلماضي.

جروس، الذي أعاد للزمالك أمجاده الإفريقية بحصد كأس الكونفدرالية بعد غياب منذ 2003 حينما حصل الأبيض على كأس السوبر الإفريقي، أقيل من منصبه قبل نهاية الموسم في مصر وقبل خسارة الزمالك للدوري لصالح الأهلي.

وينافس جروس الأسماء التالية..

جمال بلماضي – الجزائري الذي فاز بلقب كأس أمم إفريقيا للكبار مع منتخب بلاده.

كورينتين مارتينز – المدير الفني الفرنسي الذي قاد منتخب موريتانيا لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى.

أليو سيسيه – المدرب السنغالي الذي حصل على فضية كأس أمم إفريقيا للكبار رفقة منتخب بلاده.

منير الجعواني – المدير الفني لنهضة بركان المغربي، وصيف الزمالك في الكونفدرالية.

معين الشعباني – المدير الفني للترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.

جيرنوت رور – المدير الفني الألماني الذي قاد نيجيريا لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا في مصر.

فوزي البنزرتي – المدير الفني التونسي الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام الترجي، إبان تدريبه للوداد المغربي.

بيتسو موسيماني – المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، الذي وصل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتوج بالدوري في بلاده.

نيكولا دوبوي – المدير الفني للمنتخب الملغاشي الذي ظهر للمرة الأولى في كأس أمم إفريقيا.

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