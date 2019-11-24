دي بروين: لا نهتم بنتائج الفرق الأخرى

لا يهتم كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي بنتائج المنافسين في الدوري الإنجليزي، مشددا أن سيتي أظهر سمات الفريق البطل خلال انتصاره على تشيلسي بنتيجة 2-1 في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

دي بروين لعب دوراً مهماً في انتصار الفريق السماوي بتسجيله هدف التعادل، قبل أن يسجل زميله رياض محرز هدف الانتصار، ليخرج الفريق فائزاً بالثلاث نقاط بعد التأخر بهدف نجولو كانتي.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الكثير من الفرق في الدوري تمتلك الجودة، البعض يتوقع أن نستحوز على الكرة بنسبة 70 % في كل مباراة لكن الأمر ليس بهذه السهولة".

وأضاف "تشيلسي لديه الجودة، ويعملون بجد وبإمكانهم الاحتفاظ بالكرة، من الصعب استعادة الكرة منهم، لكننا في الوقت نفسه خلقنا فرصاً للتسجيل أكثر منهم، لذلك أعتقد أننا استحققنا الفوز".

وواصل "ما حدث أظهر الجانب الآخر الذي نمتلكه، يمكننا التحكم في المباريات أيضاً في حالة الدفاع".

وبخصوص المباراة، صرح: "في البداية خلقنا فرصتين للتسجيل، لكننا لم نهز الشباك، وهم بادروا بالتسجيل، لكن الرد من جانبنا جاء بهدفين سريعين".

وأكمل "في الشوط الثاني حافظنا على التقدم، كان علينا فقط أن نسجل المزيد من الأهداف لجعل المباراة أسهل".

وأكد دي بروين أن مانشستر سيتي لا ينظر لنتائج الفرق الاخرى، ومن بينها ليفربول المتصدر، مؤكداً أن التركيز ينصب على مباريات السماوي فقط.

وشدد اللاعب البلجيكي: "لا نهتم بالفرق الأخرى، علينا الاستمرار فقط في التقدم، نعرف العمل الشاق الذي يتعين علينا فعله، لنكرر ما قمنا به في آخر موسمين".

واختتم "نحاول الحفاظ على المستوى، نحن نعمل بجد ونواصل السير في كل الاتجاهات سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا".

video:1

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن ملاحقه ليستر سيتي و9 نقاط عن غريمه مانشستر سيتي.

طالع أيضا

استرجع أهداف السبت المثير

موعد نهائي آسيا ولقاء الاتحاد في البطولة العربية يوم الأحد

مدافع منتخب مصر الأولمبي: تأثرت بما فعله رمضان صبحي

لاعب منتخب مصر الأولمبي: لا أمانع اللعب للزمالك بعدما استغنى الأهلي عني

شوقي غريب يجيب.. هل يوافق على قيادة منتخب مصر الأول؟

غريب لا يمانع مشاركة صلاح في الأولمبياد ولكن