بعد الفوز الصعب على بالاس.. فان دايك: لا شيء يدعو للقلق

وجه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول رسالة لجماهيره ناديه بعد الانتصار المثير على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

تقدم الريدز في النتيجة بعد مرور أربع دقائق على الشوط الثاني عن طريق ساديو ماني وتعادل ويلفريد زاها لأصحاب الأرض قبل نهاية اللقاء، ولكن روبيرتو فيرمينو سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ليضمن الفوز رقم 12 من أصل 13 مباراة لمتصدر الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنه فوز هام وهائل للغاية، من الواضح أن الجميع يعرفون مدى صعوبة المجيء إلى مواجهة فريق منظم جيدًا بعد الاستراحة الدولية، وكنا سعداء للغاية بهذه النقاط الثلاث".

وأضاف "في مواجهة التأخر في النتيجة، يتعلق الأمر بكيفية رد فعلك، وحتى الآن نقوم بهذا بشكل جيد. من الواضح أننا نحاول عدم التأخر في النتيجة، حاولنا عدم استقبال هدف لكنهم سجلوا الهدف. لقد أتيحت لنا فرص تسجيل وهي رد فعلنا، وحتى الآن حققنا نتائج جيدة".

كانت فرص ليفربول ضئيلة في الشوط الأول، وتم إلغاء هدف لكريستال بالاس سجله جيمس تومكينز عن طريق حكم الفيديو المساعد قبل نهاية الشوط الأول.

لكن فريق يورجن كلوب سرعان ما سيطر على المباراة مع بداية الشوط الثاني، حيث نجح ساديو ماني من التقدم مع بداية الشوط الثاني مباشرة.

لذلك، ما الذي تغير في نهاية الشوط الأول؟

أجاب فان دايك: "أعتقد أنه كان علينا أن نهاجم أكثر قليلاً ونحافظ على خطوطنا متقاربة، وخاصة خط الوسط والخط الخلفي، حتى نتمكن من الضغط أكثر على الكرة. وفي بعض الأحيان خاصة في النصف الثاني، نفذنا ذلك بشكل أفضل، ولكن كان يمكن أن يكون أفضل وسيكون أفضل فيما هو قادم، لا يوجد شيء يدعو للقلق".

يشعر فان دياك أن النقاط الثلاث كانت في غاية الأهمية بغض النظر عن طريقة أداء ليفربول، بسبب الظروف المحيطة باللقاء.

وأوضح قائد المنتخب الهولندي: "الأمر لم يكن سهلاً، جميع اللاعبين كانوا مشاركين مع منتخبات بلادهم ويلعبون بطريقة مختلفة وأساليب مختلفة وكان يجب علينا أن نعود إلى ليفربول بسرعة كبيرة".

وأتم "لقد تدربنا فقط مرتين أو ربما ثلاث مرات كحد أقصى، وكان علينا أن نكون مستعدين لهذه المواقف وكان الجميع يعلمون مدى صعوبة ذلك. لقد أتيحت لنا فرص للتسجيل وجعل الأمور أسهل قليلاً، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا تمكنا من تحقيق الفوز".

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ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن ملاحقه ليستر سيتي و9 نقاط عن غريمه مانشستر سيتي.

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