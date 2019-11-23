معروف حكما لمباراة الجونة والأهلي.. الصباحي لـ إنبي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي يوم الإثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويدير محمد معروف مباراة الجونة مع الاهلي في الجولة الخامسة، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد ساهر ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا.

وسبق لمعروف أن أدار للأهلي 13 مباراة من قبل في مسابقة الدوري، فاز الأهلي في 10 منها وتعادل مرتين وخسر مباراة وحيدة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3.

وخلال الموسم الجاري تولى معروف تحكيم مباراتين فقط: بيراميدز مع إنبي ومصر للمقاصة مع المصري.