معروف حكما لمباراة الجونة والأهلي.. الصباحي لـ إنبي والزمالك

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 20:38

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - المقاصة - محمد معروف

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي يوم الإثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويدير محمد معروف مباراة الجونة مع الاهلي في الجولة الخامسة، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد ساهر ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا.

وسبق لمعروف أن أدار للأهلي 13 مباراة من قبل في مسابقة الدوري، فاز الأهلي في 10 منها وتعادل مرتين وخسر مباراة وحيدة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3.

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وخلال الموسم الجاري تولى معروف تحكيم مباراتين فقط: بيراميدز مع إنبي ومصر للمقاصة مع المصري.

أما مباراة إنبي مع الزمالك في الجولة السادسة فيديرها محمد الصباحي، بمعاونة أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح ومعهم عاطف حسين حكما رابعا.

وأدار الصباحي 18 مباراة من قبل للزمالك، فاز الأبيض في 12 وتعادل في 4 وخسر مرتين.

وخلال الموسم الجاري تولى الصباحي الصافرة التحكيمية لمباراتين: الأهلي والإنتاج الحربي، بيراميدز مع سموحة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.

فيما يتواجد الأهلي بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

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