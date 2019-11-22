مؤتمر زيدان: في إسبانيا سأكون فقط مدربا لريال مدريد.. أنا أبيض

غلّب الحديث في مؤتمر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على الويلزي جاريث بيل.

ريال مدريد قرر عدم معاقبة الجناح الويلزي الذي رفع علم بلاده عقب التأهل إلى نهائيات يورو 2020 (طالع التفاصيل).

زيدان رد على الأسئلة التي وردت عن الويلزي قائلا: "عندما عاد تحدثت إليه مثلما أتحدث مع اللاعبين، ناقشنا كان عن أشياء داخل الملعب وليس خارجها".

وتابع "هو بحالة جيدة ويتدرب بشكل طبيعي، اعتقد أن هناك الكثير من الضوضاء حوله لكننا نريد التركيز على كرة القدم".

وطالب من الجماهير "أنا فقط أفكر فيما أفعله هنا وعلى الجماهير أن تكون معه، لابد أن يدعم جماهير ريال مدريد جاريث بيل".

وواصل"أعتقد أنه يستطيع أن يصبح لاعبا حاسما من جديد، وعليه أن يفعل هذا".

وعن شعوره بعد خبر تولي جوزيه مورينيو تدريب توتنام الإنجليزي "كان نفس الشعور".

وردا على إمكانية توليه مهمة تدريب أي فريق آخر في إسبانيا "في إسبانيا سأكون فقط مدربا لريال مدريد أنا أبيض".

وتطرق للحديث عن مواجهة ريال سوسيداد "مباراة الغد الأكثر أهمية ثم سننظر إلى ما هو قادم، أنا أركز في تلك المباراة".

وأضاف "هم فريق شاب ويلعب كرة قدم جريئة ويلعبون جيدا".

وأتم "اعتقد أن مارتن أوديجارد يقدم أداءً جيدا، لكنني لن أتحدث عن مستقبله".

ويقضي النرويجي الشاب موسمه الجاري معارا من ريال مدريد إلى سوسيداد، إذ شارك في 11 مباراة بالدوري الإسباني سجل هدفين وصنع 3.

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