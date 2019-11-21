خاص بودكاست في الجول - صد رد (1).. مورينيو وتوتنام: لماذا قد ينجح أو يفشل الاستثنائي

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 18:04

كتب : إسلام مجدي رامي جمال

بودكاست في الجول- صد رد

بودكاست "صد رد" برنامج يناقش قضايا كرة القدم بوجهتي نظر مختلفتين تماما، والحكم كالعادة دائما للجمهور لتبني إحداهما.

حلقة اليوم عن حديث الساعة: عودة البرتغالي جوزيه مورينيو للتدريب من جديد من بوابة توتنام.

هل ينجح الاستثنائي في مهمته العسيرة أم يضع مسمارا آخر في نعشه التدريبي؟

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وجهتا النظر يناقشهما محررينا إسلام مجدي ورامي جمال.. استمعوا إلى الحلقة.

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بودكاست في الجول صد رد توتنام جوزيه مورينيو

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