بودكاست "صد رد" برنامج يناقش قضايا كرة القدم بوجهتي نظر مختلفتين تماما، والحكم كالعادة دائما للجمهور لتبني إحداهما.

حلقة اليوم عن حديث الساعة: عودة البرتغالي جوزيه مورينيو للتدريب من جديد من بوابة توتنام.

هل ينجح الاستثنائي في مهمته العسيرة أم يضع مسمارا آخر في نعشه التدريبي؟

وجهتا النظر يناقشهما محررينا إسلام مجدي ورامي جمال.. استمعوا إلى الحلقة.

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