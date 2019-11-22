ماركا: ريال مدريد يبحث تجديد عقد كريم بنزيمة

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم عرضا جديدا لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي ينتهي تعاقده في صيف 2021.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستهدف ريال مدريد زيادة مدة عقد اللاعب حتى صيف 2023 ورفع راتبه خاصة بعد دوره القيادي مع الفريق في الأونة الأخيرة.

ودخل بنزيمة في مفاوضات مع إدارة الميرنيجي ولم يتوصل كلا الطرفين لاتفاق بعد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن الفرنسي ليس في عجلة من أجل تمديد تعاقده في ظل اقترابه من عامه الـ 32.

ويحلم الفرنسي بأن يكون جزءا من ريال مدريد وأن يلاقي المتطلبات الفنية والبدنية للفريق في الفترة القوية.

ويحل بنزيمة في مرتبة أقل للرواتب من الويلزي جاريث بيل والقائد الإسباني سيرخيو راموس، في الوقت الذي يقدم فيه أفضل أداء له مع الملكي.

مهاجم ليون الفرنسي السابق وصل إلى ريال مدريد في عمر الـ 21 عاما وقضى ما يزيد عن عقد سجل خلاله 233 هدفا وصنع 129 في 480 مباراة بقميص الملكي.

وترغب عدة أندية في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على خدماته.

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