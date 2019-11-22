الأهلي يستأنف تدريباته الجمعة.. معلول ينتظم في المران وفايلر يطمئن على أجايي

يستأنف الأهلي تدريباته يوم الجمعة استعدادا الجونة في الدوري المصري، بعد راحة سلبية لمدة يوم ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر مدرب الفريق.

وينتظم علي معلول في مران الفريق يوم الجمعة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون.

وانتظم لاعبو الأهلي المصريون الدوليون في مران الفريق يوم الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهم بمعسكر المنتخب الذي شهد خوض مواجهات ليبيريا الودية وكينيا وجزر القمر ضمن التصفيات.

ويطمئن ريني فايلر مدرب الأهلي على لاعبه جونيور أجايي قبل بداية المران المسائي يوم الجمعة على ملعب التتش في الجزيرة.

وكان المهاجم النيجيري يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية وخضع لتدريبات تأهيلية خلال اليومين الماضيين، لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة يوم الإثنين في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

كما يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم 29 من الشهر الجاري ضد النجم الساحلي.

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