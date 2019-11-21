يفاضل الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك بين أكثر من لاعب لمجاورة طارق حامد بوسط الملعب في لقاء إنبي القادم بالدوري.

ويغيب الدولي التونسي فرجاني ساسي عن اللقاء بسبب الإيقاف.

وعلم FilGoal.com أن ميتشو يفاضل بين يوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" لمجاورة حامد.

ولم يحسم المدرب الصربي حتى الآن موقفه إذ سيقرر ذلك خلال التدريبات القادمة للفريق.

ويبتعد محمد حسن لاعب الوسط نسبيا عن مجاورة طارق حامد نظرا لعدم جاهزيته الفنية بالشكل الأمثل، في ظل عودته من إصابة بالركبة على الرغم من مشاركته في أوقات كثيرة باللقاءات الودية الأخيرة.

والأقرب تواجد اللاعب على دكة البدلاء، حسبما علم FilGoal.com.

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ويلعب الزمالك ضد إنبي يوم 25 نوفمبر في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ثم يسافر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 30 نوفمبر.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 5 مباريات.

أما إنبي فيحتل المركز الأخير في الترتيب برصيدة نقطة وحيدة، ورحل علي ماهر عن المهمة التدريبية لتراجع النتائج وتولى طولان المهمة خلفا له.

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