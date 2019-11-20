ماركا: ريال مدريد لن يعاقب جاريث بيل

توقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد لن يكون له رد فعل قوي تجاه لاعبه جاريث بيل لما بدر منه عقب مباراة ويلز والمجر.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وعقب فوز ويلز على المجر والتأهل لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020، رفع ويلز علم بلاده ومكتوب عليه ويلز ثم الجولف ثم مدريد، في إشارة تقلل من ناديه الإسباني.

وقالت صحيفة ماركا عن هذه الواقعة: "ريال مدريد لن يعاقب بيل لأن علاقته مع مدربه زين الدين زيدان انقطعت إلى الأبد".

واقعة بيل تأتي بعد أيام من تصريحاته المثيرة للجدل والتي استفزت جماهير ريال مدريد الذي قال فيها "أنا أستمتع باللعب كثيرا مع منتخب بلادي أكثر من فريقي".

ولم يشارك بيل في أي مباراة مع ريال مدريد منذ أكتوبر الماضي عندما تعرض لإصابة في الساق.

لكنه عاد من الإصابة وشارك مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر وكذلك نوفمبر.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية أن بيل البالغ من العمر 30 عاما يقضي حاليا موسمه الأخير مع ريال مدريد وسيرحل في الصيف المقبل.

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