رغم تعرضه لهتافات عنصرية وطرده.. إيقاف لاعب شاختار مباراة واحدة

تعرض البرازيلي تايسون جناح شاختار دونتيسك الأوكراني للإيقاف مباراة واحدة بسبب رد فعله على الهتافات العنصرية ضده في كلاسيكو أوكرانيا أمام دينامو كييف.

البرازيلي تعرض لهتافات عنصرية من جماهير دينامو كييف في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عقب ارتكابه خطئا.

رد فعل جناح منتخب البرازيل الغاضب أدى إلى إيقاف اللعب لعدة دقائق وسدد الكرة على مدرجات الخصم في الدقيقة 77.

وشوهد تايسون الذي تحصل على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة ما قام به، ومواطنه دينتينو يغادرون أرضية الملعب وهم يبكون وسط مواساة من لاعبي دينامو كييف.

Até quando? 😢 Muita força a @dentinho e Taison, que lamentavelmente foram vítimas do asqueroso racismo no jogo entre Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev, na Ucrânia, hoje.#SayNoToRacism #NoToRacism #RacismoNuncaMais pic.twitter.com/Zl0lAXJbe3 — Corinthians (@Corinthians) November 10, 2019

رابطة "فيفابرو" أعلنت عن إحباطها من قرار الاتحاد الأوكراني بإيقاف اللاعب لمباراة واحدة.

كما غُرم نادي دينامو كييف 16 ألف جنيه إسترليني ويخوض مباراة بدون جماهير وسيكون تحت المراقبة لما تبقى من الموسم.

شاختار يتصدر جدول الدوري الأوكراني برصيد 40 نقطة وضمّن تأهله إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.

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