تألقت ثريا محمد نجمة كرة السلة الفترة الأخيرة بقميص منتخب مصر والنادي الأهلي ولفتت الأنظار حتى أصبحت حديث الاتحاد الدولي للعبة.

تحدث FilGoal.com مع ثريا محمد في حوار نستعرضه معكم على 4 أجزاء، في هذا الجزء تتحدث ثريا عن إصابتها في وجهها ورميتها الثلاثية المختلفة، والفارق بين كرة السلة بنظامها الطبيعي ونظام 3x3.

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بدأت ثريا الحديث قائلة: "مباراة كوت ديفوار كان من المفترض أن يصبح أسهل مباراة في المجموعة، لا نقلل من أي فريق لكنه الأسهل".

وأكملت "المباراة كانت متساوية لكننا كنا نرغب في الفوز بتلك المباراة لكي نواجه خصما أسهل نسبيا في النهاية، لكيلا نواجه مثلا السنغال في السنغال".

وواصلت "في تلك المباراة وجدت لاعبة قامت خدشت نصف وجهي بيدها، والحكم حينما رآه وجد أن هناك بعض الدماء، طلب الحكم خروجي وتبديلي".

وأضافت "خرجت وطلبت ألا يتم وضع أي شيء فقط ضمادة لكي أعود وأشارك سريعا".

واسترسلت "الحكم لم يكن ليرفض طالما أن هناك ضمادة ولا توجد دماء واضحة، الكاميرا لاحظت وجهي والناس وقتها اعترفوا بجهودنا والجماهير أعجبت بما قدمناه".

بالنسبة لاختلاف كرة السلة العادية عن نظيرتها 3x3 أوضحت ثريا: "بالنسبة للعادية 5 ضد 5 فهي على ملعب كامل وليس نصف ملعب مثل 3 ضد 3، الأخيرة تعتبر نسخة مصغرة".

وواصلت "5 ضد 5 ملعب كامل 40 دقيقة على 4 أشواط و2 وقت مستقطع و5 في الملعب و7 على الدكة وتبديلات مفتوحة".

وأكملت "3 على 3 العكس، فقط واحدة احتياطي والمباراة مدتها 10 دقائق ويقف مرة واحدة وقت مستقطع واحد بالاتفاق مع بعضنا البعض حينما نشعر بالتعب وكذلك التبديل، والمباراة تنتهي بنهاية الوقت والنتيجة أو إن سجلت 21 نقطة بعد مرور مثلا 8 دقائق تنتهي المباراة، فهو إما 10 دقائق أو النقطة 21".

وأضافت "الـ3 ضد 3 أصعب لأنها 10 دقائق ومدة الهجمة 12 ثانية ولا تتوقف في الملعب أبدا، فتلك أصعب كما أنك لا تقوم بالتبديل إلا عند توقف اللعب، وكذلك المدرب يكون في الخارج مثله مثل الجمهور، ولا يمكنك أن تحصل على تعليمات منه في المباراة".

شاهد الحلقتين الأولى والثانية:

فيديو في الجول - (1) ثريا محمد عن بداية مشوارها مع السلة وندم رفض المنح الخارجية

فيديو في الجول - (2) رد ثريا على المقطع الذي تسبب في تسميتها "كيري".. واللقب الأغلى

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