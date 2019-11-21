خاص فيديو في الجول - (2) رد ثريا على المقطع الذي تسبب في تسميتها "كيري".. واللقب الأغلى

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 17:09

كتب : محمد سمير

ثريا محمد - كرة سلة

تألقت ثريا محمد نجمة كرة السلة الفترة الأخيرة بقميص منتخب مصر والنادي الأهلي ولفتت الأنظار حتى أصبحت حديث الاتحاد الدولي للعبة.

تحدث FilGoal.com مع ثريا محمد في حوار نستعرضه معكم على 4 أجزاء، وكانت البداية عن انطلاق مشوارها مع اللعبة.

الجزء الأول (1) ثريا محمد عن بداية مشوارها مع السلة وندم رفض المنح الخارجية

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وعن مشاهدة فيديو المباراة التي تم إطلاق عليها لقب ثريا كيري نسبة إلى النجم الأمريكي ستيفن كيري.

قالت ثريا: "بالطبع لن أنسى تلك المباراة أبدا، يعتبر أفضل مباراة لي".

وأضافت "لعبت مثلا 21 دقيقة وسجلت 23 دقيقة أنا لا أعلم كيف حدث ذلك، لكنها كانت مباراة رائعة وتسببت في تأهلنا لربع النهائي".

وتابعت ثريا "كنت فخورة جدا جدا بنفسي وبما قيل عني الفترة الماضية، كنت أحصل على ذلك وأرسله للجميع، لا أصدق هذا".

وعن أغلى ألقابها "لقب كليوباترا الذي تم إطلاقه مؤخرا، كان رائعا بالنسبة لي".

وبالحديث عن لاعبها المفضل أتمت ثريا "أتابع الدوري الأمريكي NBA، وأكثر لاعب مفضل لي هو ستيفن كيري".

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