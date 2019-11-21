تألقت ثريا محمد نجمة كرة السلة الفترة الأخيرة بقميص منتخب مصر والنادي الأهلي ولفتت الأنظار حتى أصبحت حديث الاتحاد الدولي للعبة.

تحدث FilGoal.com مع ثريا محمد في حوار نستعرضه معكم على 4 أجزاء، وكانت البداية عن انطلاق مشوارها مع اللعبة.

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وقالت ثريا: "بدأت كرة سلة عندما كان عمري 8 سنوات، لم تكن اللعبة الوحيدة كنت أمارس التنس والسباحة".

وأضافت "استقريت في النهاية على التنس والسلة، ولم استغرق وقتا طويلا مارست السلة وعمري 8 سنوات بعدها في أسبوع اشتركت في الفريق".

وكشفت ثريا "هناك مدرب اقتنع بإمكانياتي وقال لي أنت مشروع نجمة وانتظرت لأرى ذلك".

وتابعت "حصلت على أفضل لاعبة في إفريقيا تحت 16 عاما وبدأ حلمي بالاستمرار في اللعبة وتحقيق إنجازات وكانت رغبتي الحصول على الأفضل في إفريقيا والحمد لله حدث".

بعد ذلك تحدثت عن التوفيق بين ممارستها اللعبة والدراسة وقالت ثريا: "كان الموضوع في المدرسة أصعب من الجامعة، كنت متفوقة أكثر في الجامعة وتخرجت بامتياز بسبب توفيرهم لي كل وسائل الراحة".

وأوضحت "أنا أعمل حاليا ولا أجد صعوبة في التوفيق مع اللعبة، بعد نهاية عملي أذهب للتمرين".

وتعمل ثريا في أحد البنوك المصرية بجانب ممارستها لرياضة السلة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وعن رفض المنح الخارجية قالت ثريا: "حصلت على 3 منح اثنين منهم من إسبانيا وأخرى من أمريكا، لكن رفضت ذلك من البداية رغم موافقة ودعم أهلي".

وأوضحت "بالفعل ندمت بعد ذلك، لماذا لم أذهب؟ كنت سأستفيد بالطبع من اختلاف الثقافات والتدريب في الخارج".

وعن تألقها رغم عدم الاحتراف الخارجي أجابت ثريا: "ليس غرورا لكن أرى أنني موهوبة يمكنني تسجيل النقاط والرميات الثلاثية".

وأتمت تصريحاتها "حتى وإن غبت لفترة ما يؤثر في فقط هو اللياقة البدنية لكن تبقى إمكانيات السلة محفوظة بالنسبة لي".

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