بيل مازحا عن رامسي: احتاج وقتا للتألق بحق اللعنة!

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 11:15

كتب : FilGoal

رامسي - ويلز - المجر

لم يشك قائد ويلز في إمكانات زميله، كان على يقين أن الوقت سيأتي ليستعرض آرون رامسي مهاراته مع الفريق، وما أجمل الإبداع في مواجهة حسمت تأهل المنتخب للبطولة القارية.

آرون رامسي

النادي : يوفنتوس

ويلز

تألق رامسي أمام المجر يوم الثلاثاء، سجل هدفي انتصار ويلز التي تأهلت لبطولة يورو للمرة الثانية على التوالي.

حجزت ويلز مكانها في يورو 2020 التي تنطلق في يونيو المقبل وتقام في 12 مدينة أوروبية.

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وقال بيل مازحا في تصريحات صحفية:"الأمر يتعلق بالوقت ليتألق بحق اللعنة".

وعاد رامسي لاعب يوفنتوس للمشاركة مع بلده لأول مرة منذ عام، أبعدته الإصابة عن 6 مباريات في التصفيات.

يوم السبت شارك كبديل أمام أذربيجان وفازت ويلز 2-صفر، وفي آخر لقاء بالتصفيات شارك أساسيا وأحرز هدفي الانتصار.

وتنتظر ويلز في 30 نوفمبر قرعة البطولة وتنتمي للتصنيف الرابع مما يجعلها عرضة للوقوع في مجموعة قوية.

وشاركت ويلز في بطولة يورو لأول مرة في 2016 بفرنسا، بلغت الدور نصف النهائي قبل أن تخسر أمام البرتغال التي توجت باللقب.

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