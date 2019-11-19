فضل: ليس ضروريا انضمام 3 لاعبين من المنتخب الأول للأولمبي

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 23:51

كتب : بسام أبو بكر

محمد فضل - عضو اتحاد الكرة

يرى محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري أنه ليس ضروريا انضمام 3 لاعبين من المنتخب الأول للفريق الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب إفريقيا 3-صفر في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وقال فضل لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة القاهرة والناس: "بصفتي لاعب سابق إذا سألتني عن رأيي في اختيار 3 لاعبين كبار للمنتخب الأولمبي سأقول أن الفريق لا يحتاج لذلك".

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وأوضح "المنتخب الأولمبي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وليس ضروريا أن ينضم له لاعبين من المنتخب الأول".

وتابع "أنا سعيد للغاية بالحضور الجماهيري الكبير لمباريات المنتخب ودعم الجماهير للاعبين".

وأتم تصريحاته "وأتمنى أن يتوج مجهود اللاعبين والجهاز الفني بالفوز بلقب البطولة".

ويلعب منتخب مصر الأولمبي في النهائي ضد كوت ديفوار مساء الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

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