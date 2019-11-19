تصفيات إفريقيا - مدغشقر تضرب بالستة.. وموريتانيا تهزم إفريقيا الوسطى

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 21:29

كتب : FilGoal

تونس - مدغشقر - يوسف المساكني

اكتسح منتخب مدغشقر مضيفه منتخب النيجر بنتيجة 6-2 ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وحل منتخب مدغشقر ضيفا على النيجر ضمن ثاني جولات تصفيات أمم إفريقيا.

ورفعت مدغشقر رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة 11 بعد الفوز على إثيوبيا في الجولة الأولى.

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فيما يحتل المنتخب الإثيوبي ونظيره الإيفواري مركز الوصافة بثلاث نقاط.

في مباراة أخرى، انتصر المنتخب الموريتاني على ضيفه منتخب إفريقيا الوسطى بهدفين دون مقابل.

وأصبح المنتخب الموريتاني في الصدارة رفقة المغرب برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لإفريقيا الوسطى.

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