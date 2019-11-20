شوقي غريب: التأهل للأولمبياد اعتذار للجماهير عن إخفاق كأس الأمم

هنأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الشعب المصري على تأهل فريقه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال غريب عبر إذاعة الشباب والرياضة "ألف مبروك لمصر وشعبها، قبل 3 أشهر غادر 80 ألف متفرج استاد القاهرة ينتابهم الحزن الشديد بعد الخروج من كأس الأمم".

وأضاف "الفوز على جنوب إفريقيا والتأهل للأولمبياد بمثابة اعتذار للجماهير، لم يكن لدي شك في التأهل".

وواصل المدير الفني للمنتخب الأولمبي "لا نخشى أي فريق، لعبنا بخطة مختلفة في الشوط الثاني رأس حربة وخلفه ثنائي، جنوب إفريقيا أقوى فريق دفاعي جماعي، نفذنا ما تدربنا عليه".

واستطرد "من يربي لا يخاف، جيل واعد للكرة المصرية، من المهم أن تتأكد الجماهير أن مصر لديها مستقبل وجيل جديد، أعاد البسمة لمصر بعد التأهل للأولمبياد ثاني أهم بطولة كروية والأكثر مشاهدة على مستوى العالم".

وجدد شوقي غريب رسالته "أدعو الجماهير للتواجد بكثافة في المباراة النهائية ضد كوت ديفوار، وأعد بأننا لن نخذلهم، وسنفوز بكأس البطولة".

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

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📽️ملخص المباراة:



الفراعنة يتأهلون للنهائي ويضمنون مقعدًا في أولمبياد طوكيو 🇯🇵 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/ID3U94GrMk — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019









































































































































































































































































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