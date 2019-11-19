بالفيديو – شمس مصر ستنير طوكيو.. الفراعنة إلى الأولمبياد

مع قدوم الـ24 من شهر يوليو المقبل وانطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنير شمس مصر سماء العاصمة اليابانية طوكيو.

منتخب مصر تحت 23 عاما يتأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

هذا بالإضافة لتحقق نفس الإنجاز في أولمبياد أمستردام 1928.

سجل أهداف المباراة كل من رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59 وعبد الرحمن مجدي في الدقائق 85 و89.

فرصة خطيرة

بدأ الشوط الأول بشكل هادئ ولم يكن هناك فرص خطيرة سوى مع حلول الدقيقة الثامنة وتصدى محمد صبحي لتسديدة قوية على مرتين.

وفي الدقيقة 14 كان التهديد الأول من المنتخب المصري برأسية قوية من مصطفى محمد تصدى لها حارس الأولاد.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 28 حينما شتت محمد صبحي كرة خاطئة وجدها لاعب جنوب إفريقيا وانطلق ناحية منطقة الجزاء من الرواق الأيسر وأرسل عرضية زاحفة مرت دون أن يسددها أحد في الشباك.

وفي الدقيقة 30 طلب رمضان صبحي الحصول على ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد مدافع جنوب إفريقيا لكنها احتُسبت في النهاية ركلة ركنية.

وهدأت المباراة بعد تلك الفرصة حتى نهاية الشوط الأول.

ثلاثية جميلة ترسلنا إلى طوكيو

بدأ الشوط الثاني بهجوم أكبر من المنتخب المصري عكس الشوط الأول وانطلق رمضان من الناحية اليسرى ومرر لأحمد أبو الفتوح الذي أرسل عرضية زاحفة ولكن دفاع الضيوف شتتها سريعا.

وفي الدقيقة 52 حصل منتخب مصر على خطأ من الناحية اليمنى عقب عرقلة عمار حمدي وسدد أسامة جلال كرة قوية حولها حارس جنوب إفريقيا لركلة ركنية.

وعقب مرور دقيقتين فقط سدد أحمد رمضان "بيكام" كرة قوية ارتدت من حارس جنوب إفريقيا وترك مصطفى محمد الكرة لرمضان صبحي الذي راوغ لاعب جنوب إفريقيا وسدد لكن تصويبته علت المرمى.

وفي الدقيقة 58 سدد أحمد أبو الفتوح كرة قوية ارتطمت بيد لاعب جنوب إفريقيا ليحتسب الحكم ركلة جزاء لمصر.

وسدد رمضان صبحي الكرة بنجاح على يمين الحارس ليعلن عن الهدف الأول للفراعنة.

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هدف ⚽️



رمضان صبحي يعلن عن أول أهداف اللقاء ويشعل المدرجات!



🇿🇦 0 -1 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/zGP4vBQwG6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019

وفي الدقيقة 82 حصل منتخب جنوب إفريقيا على خطأ من على حدود منطقة الجزاء وسدد لوثر سينج الكرة ارتطمت بالعارضة وذهبت لخارج الملعب.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 85 انطلق عبد الرحمن مجدي من الناحية اليمنى ومرر عرضية عادت من دفاع جنوب إفريقيا ليجدها لاعب الفراعنة مجددا وسدد مباشرة بيسراه ليعلن عن الهدف الثاني للفراعنة.

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وعاد عبد الرحمن مجدي ومن تسديدة يسارية في الدقيقة 88 فشل حارس جنوب إفريقيا في التصدي لها لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثالث للفراعنة.

وانتهت المباراة في النهاية بثلاثية دون رد ليعلن الفراعنة عن تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو رسميا.

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هدف ⚽️



الثالث يا فراعنة 🤩 عبدالرحمن مجدي يعود مرة أخرى!



🇿🇦 0 -3 🇪🇬 #beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/Kgxt68yuCx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2019