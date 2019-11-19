بالفيديو - ويلز تفعلها وتتأهل إلى يورو 2020

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 23:39

كتب : FilGoal

رامسي - ويلز - المجر

ضمن منتخب ويلز رسميا تأهله إلى يورو 2020 بعد فوزه على المجر بهدفين نظيفين في التصفيات الأوروبية.

وحجزت بلاد الغال مقعدها خلف كرواتيا بعد منافسة شرسة مع المجر وسلوفاكيا.

المواجهة بين ويلز والمجر كانت تكفل التأهل للبطولة الأوروبية في حالة فوز أي منتخب.

أخبار متعلقة

ساوثجيت: سأحضر مباريات ليفربول في مونديال الأندية لهذا السبب بالفيديو - البرازيل تستعيد الانتصارات بثلاثية في كوريا الجنوبية رسميا – في اليوم الـ19.. يوفنتوس يجدد عقد بونوتشي

بينما كان التعادل يمنح سلوفاكيا المقعد حال الانتصار على أذربيجان وهو ما حققته بالفعل بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي ويلز لاعب يوفنتوس أرون رامسي في الدقائق 15 و47 ليرتفع رصيدها إلى 14 نقطة بفارق نقطة عن سلوفاكيا الثالث، ونقطتين عن المجر الرابع.

واكتمل عقد المتأهلين من التصفيات إذ كانت ويلز المنتخب رقم 20 بعد إنجلترا والتشيك وأوكرانيا والبرتغال وألمانيا وهولندا وسويسرا والدنمارك وكرواتيا وإسبانيا والسويد وبولندا والنمسا وفرنسا وتركيا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا وفنلندا.

طالع أيضا

بالفيديو – شمس مصر ستنير طوكيو.. الفراعنة إلى الأولمبياد

غريب باكيا: قلت للاعبين إما الموت أو الذهاب إلى طوكيو

رسميا - توتنام يعلن رحيل بوكيتينو

الأهلي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة أجايي أمام الاتصالات

وكيل مهاجم بازل ينفي عبر في الجول التفاوض مع الأهلي

الآشعة تكشف إصابة الخطيب باعوجاج في العمود الفقري والحوض

ويلز يورو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصطفى محمد: سنعمل على حصد ميدالية أولمبية 42 دقيقة | حلم طوكيو 2020
شوقي غريب: التأهل للأولمبياد اعتذار للجماهير عن إخفاق كأس الأمم 57 دقيقة | حلم طوكيو 2020
رمضان صبحي: التأهل للأولمبياد هدية للجماهير التي تتعذب للتواجد في المدرجات ساعة | حلم طوكيو 2020
الجنايني: مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب الأولمبي ساعة | حلم طوكيو 2020
بالفيديو - جنابري وفينالدوم ينفجران في انتصاران عريضان لـ ألمانيا وهولندا ساعة | أوروبا
فضل: ليس ضروريا انضمام 3 لاعبين من المنتخب الأول للأولمبي ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك