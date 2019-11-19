بالفيديو - ويلز تفعلها وتتأهل إلى يورو 2020

ضمن منتخب ويلز رسميا تأهله إلى يورو 2020 بعد فوزه على المجر بهدفين نظيفين في التصفيات الأوروبية.

وحجزت بلاد الغال مقعدها خلف كرواتيا بعد منافسة شرسة مع المجر وسلوفاكيا.

المواجهة بين ويلز والمجر كانت تكفل التأهل للبطولة الأوروبية في حالة فوز أي منتخب.

بينما كان التعادل يمنح سلوفاكيا المقعد حال الانتصار على أذربيجان وهو ما حققته بالفعل بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي ويلز لاعب يوفنتوس أرون رامسي في الدقائق 15 و47 ليرتفع رصيدها إلى 14 نقطة بفارق نقطة عن سلوفاكيا الثالث، ونقطتين عن المجر الرابع.

واكتمل عقد المتأهلين من التصفيات إذ كانت ويلز المنتخب رقم 20 بعد إنجلترا والتشيك وأوكرانيا والبرتغال وألمانيا وهولندا وسويسرا والدنمارك وكرواتيا وإسبانيا والسويد وبولندا والنمسا وفرنسا وتركيا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا وفنلندا.

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