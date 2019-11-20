مصطفى محمد: سنعمل على حصد ميدالية أولمبية

شدد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي على ضرورة الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

ويلتقي منتخبا مصر وكوت ديفوار في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة بعد نجاحهما في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال مصطفى بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية في الدور قبل النهائي "كنا رجالا وعلى قدر المسؤولية ونفذنا وعدنا للجماهير ولم نخذلهم، وأدينا ما علينا".

وأضاف لاعب الزمالك "لا يفرق معي الألقاب الشخصية أو جائزة هداف البطولة أو لاعب المباراة وغيرها، بل تركيزي كله في تحقيق هدفنا بالتأهل للأولمبياد، والمباراة النهائية للبطولة"

وأشار عبر قناة صدى البلد "عيب.. إذا لم نفز بالبطولة على أرضنا ووسط جماهيرنا، حققنا الحلم الأول، ويتبقى الحلم الثاني كأس البطولة، وسنعمل ما علينا والكل على قلب رجل واحد من أجل الفوز بميدالية أولمبية".

وواصل "تركيزي كله مع المنتخب الأولمبي، أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية والاجتهاد أكثر لأتواجد مع المنتخب الأول".

وبسؤاله هل غضبت من انتقاد أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق لك، رد مصطفى محمد "أحترم كل الآراء، سواء إذا قيل لا أجيد اللعب أو لست مهاجما جيدا، بل أحاول إثبات نفسي في الملعب".

وأتم تصريحاته "الاحتراف لن يكون إلا عن طريق نادي الزمالك فهو بيتي ولن أرحل دون موافقته بالتأكيد".

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

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📽️ملخص المباراة:



الفراعنة يتأهلون للنهائي ويضمنون مقعدًا في أولمبياد طوكيو 🇯🇵 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/ID3U94GrMk — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 19, 2019









































































































































































































































































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