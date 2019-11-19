هل يمنح ليفربول الإذن لـ صلاح للمشاركة في أولمبياد 2020؟

بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 ترشح الجماهير المصرية 3 أسماء فوق السن للانضمام للفريق في البطولة التي تحتضنها اليابان الصيف المقبل.

ويحق لأي منتخب تأهل للأولمبياد ضم 3 لاعبين أكبر من 23 عاما.

نجم الكرة المصرية محمد صلاح هو أول الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو 2020 نظرا لنجوميته الكبيرة لكن مهاجم ليفربول مرتبط بناديه الإنجليزي ويلزمه إذن من الريدز أولا.

هناك أكثر من اسم أجمعت عليه الجماهير، مثل أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا وطارق حامد لاعب وسط الزمالك ومحمد الشناوي حارس الأهلي.

وتنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو حتى الثامن من أغسطس وذلك أثناء فترة إعداد الأندية الأوروبية للموسم الجديد.

بينما ينطلق الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021 في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، مع نهاية مسابقة كرة القدم في الأولمبياد.

يذكر أن ليفربول منح الإذن في 2012 لمهاجمه لويس سواريز للمشاركة مع منتخب أوروجواي في أولمبياد لندن 2012، لكن الفريق ودع البطولة من مرحلة المجموعات فعاد سواريز للريدز بعد المشاركة في المباراة الأخيرة يوم 1 أغسطس بينما انطلق الدوري يوم 18 من الشهر نفسه.

الأولمبياد نفسه شهد ضم المنتخب البرازيلي لتياجو سيلفا من باريس سان جيرمان وهالك من بورتو ومارسيلو من ريال مدريد.

في أولمبياد 2016 منح برشلونة الإذن للاعبه نيمار ليتواجد في صفوف منتخب البرازيل الأولمبي الذي حصد الميدالية الذهبية في اليوم التالي (20 أغسطس) لبداية موسم 2016-2017 بالدوري الإسباني (19 أغسطس).

موافقة برشلونة على مشاركة نيمار في الأولمبياد أتت مع منعه من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2016 التي أقيمت بشكل استثنائي وقتها احتفالا بمئوية البطولة.

يذكر أن ثلاثي الأهلي محمد أبو تريكة وعماد متعب وأحمد فتحي ارتدى قميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012.





























































































































































































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