الآشعة تكشف إصابة الخطيب باعوجاج في العمود الفقري والحوض

كشفت الفحوصات والأشعة الطبية التي خضع لها محمود الخطيب رئيس الأهلي مؤخرا في إحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس عن وجود اعوجاج في العمود الفقري وبنفس النسبة تقريبا في الحوض بالإضافة إلى قصر في إحدى القدمين عن الأخرى.

الأمر الذى يترتب عليه الآلآم الحادة التي تنتابه في الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشي.

كما أن العلاج الذى كان يتلقاه محمود الخطيب طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى ما كشفت عنه الأشعة التي أجراها بالأجهزة الحديثة في فرنسا.

وطلب البروفسير الفرنسي المتخصص في العظام وآلام العمود الفقري الذى يشرف على علاج رئيس الأهلي خضوعه إلى جلسات علاج طبيعي من نوع خاص بالإضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة في التصميم للتغلب على اعوجاج العمود الفقري والحوض وقصر إحدى القدمين.

وسوف يستمر هذا العلاج لفترة طويلة ثم يتم تقييم الحالة من وقت إلى آخر.

ويخضع محمود الخطيب لبعض الفحوصات الأخرى غدا الاربعاء قبل البدء في جلسات العلاج الطبيعي على أن يعود للقاهرة فجر الجمعة ويستمر في تنفيذ البرنامج العلاجي لمدة أسبوع.

ويسافر الخطيب مرة ثانية إلى باريس بعد أسبوعين لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك وفى نفس الوقت يرتب لإرسال كافة الفحوصات والأشعة الخاصة به إلى أحد المراكز الطبية في الولايات المتحدة للاطلاع عليه ومراجعة الحالة والتأكيد على أن العلاج يسير في الاتجاه الصحيح أو السفر إلى امريكا حال طلب المركز الطبي ذلك.

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