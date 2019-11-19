الآشعة تكشف إصابة الخطيب باعوجاج في العمود الفقري والحوض

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 21:37

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

كشفت الفحوصات والأشعة الطبية التي خضع لها محمود الخطيب رئيس الأهلي مؤخرا في إحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس عن وجود اعوجاج في العمود الفقري وبنفس النسبة تقريبا في الحوض بالإضافة إلى قصر في إحدى القدمين عن الأخرى.

الأمر الذى يترتب عليه الآلآم الحادة التي تنتابه في الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشي.

كما أن العلاج الذى كان يتلقاه محمود الخطيب طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى ما كشفت عنه الأشعة التي أجراها بالأجهزة الحديثة في فرنسا.

أخبار متعلقة

بتعليمات من الخطيب.. الأهلي يمنع "التحدث حول استاد النادي" الأهلي يعلن خطوة جديدة في ملف "الاستاد الجديد".. وموعد سفر الخطيب اجتماع مطول بين الخطيب ومحسن صالح.. واقتراح بالتعاقد مع مؤسسة في الطب النفسي

وطلب البروفسير الفرنسي المتخصص في العظام وآلام العمود الفقري الذى يشرف على علاج رئيس الأهلي خضوعه إلى جلسات علاج طبيعي من نوع خاص بالإضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة في التصميم للتغلب على اعوجاج العمود الفقري والحوض وقصر إحدى القدمين.

وسوف يستمر هذا العلاج لفترة طويلة ثم يتم تقييم الحالة من وقت إلى آخر.

ويخضع محمود الخطيب لبعض الفحوصات الأخرى غدا الاربعاء قبل البدء في جلسات العلاج الطبيعي على أن يعود للقاهرة فجر الجمعة ويستمر في تنفيذ البرنامج العلاجي لمدة أسبوع.

ويسافر الخطيب مرة ثانية إلى باريس بعد أسبوعين لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك وفى نفس الوقت يرتب لإرسال كافة الفحوصات والأشعة الخاصة به إلى أحد المراكز الطبية في الولايات المتحدة للاطلاع عليه ومراجعة الحالة والتأكيد على أن العلاج يسير في الاتجاه الصحيح أو السفر إلى امريكا حال طلب المركز الطبي ذلك.

طالع أيضا

وكيل مهاجم بازل ينفي عبر في الجول التفاوض مع الأهلي

الأفيال لا يموتون.. كوت ديفوار تُقصي غانا وتطير إلى الأولمبياد

جيسوس: لم أتدرب مع صلاح من قبل لكني أعلم مدى جودته

حمدي فتحي يجري جراحة غضروف الركبة بنجاح

الأهلي محمود الخطيب

نرشح لكم

أخر الأخبار

السيسي يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى الأولمبياد دقيقة | حلم طوكيو 2020
مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: ركلة الجزاء غير صحيحة لكن لا أشكك في فوز مصر.. استحقوا الفوز 4 دقيقة | حلم طوكيو 2020
صورة وفيديو – لاعبو مصر يقتحمون مؤتمر شوقي غريب 28 دقيقة | حلم طوكيو 2020
أكرم توفيق: التأهل لطوكيو ليس نهاية المشوار.. نريد اللقب 36 دقيقة | حلم طوكيو 2020
شوقي غريب باكيا: قلت للاعبين إما الموت أو الذهاب لطوكيو.. ووعد للجماهير 41 دقيقة | حلم طوكيو 2020
تذكرتي: حضور نهائي أمم إفريقيا ببطاقة المشجع وتذكرة المباراة 41 دقيقة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك