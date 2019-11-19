ما مدى الإصابة التي تعرض لها جونيور أجايي لاعب الأهلي اليوم في لقاء الاتصالات؟ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأحمر يجيب.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "أجايي أصيب في لقاء الاتصالات الذي أقيم اليوم وبعده توجهنا للمستشفى مباشرة للاطمئنان عليه".

وأضاف "الفحوصات كشفت أنه يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية".

وعن موعد عودته للمشاركة في المران الجماعي قال: "سيشارك أجايي في المران الجماعي خلال 48 ساعة".

وفاز الأهلي اليوم وديا على الاتصالات بهدف دون رد سجله وليد أزارو استعدادا لاستكمال مباريات الموسم الجاري من الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وسجل أجايي ثلاثة أهداف وصنع هدفا في أربع مباريات مع الأهلي خلال الموسم الجاري في كل البطولات.

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