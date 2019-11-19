نفى بادو سامباجوي وكيل الأنجولي أفيمكو بولولو مهاجم نادي بازل السويسري وجود مفاوضات مع الأهلي بشأن اللاعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب الأهلي من التعاقد مع المهاجم الشاب صاحب الـ20 عاما في يناير المقبل.

وقال وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "لا يوجد أي مفاوضات مع الأهلي بشأن أفيمكو".

وواصل "لم يصل لنا أي شيء يخص رغبة الأهلي في ضم اللاعب".

وشارك أفيمكو بولولو مع بازل السويسري هذا الموسم في 15 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

يذكر أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، نفيا قيام النادي بأي تحركات لضم أو رحيل أي لاعب في يناير حتى الآن. ( اقرأ التصريحات )

ويضم الأهلي بين صفوفه 4 لاعبين أجانب هم علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجايي وجيرالدو.

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