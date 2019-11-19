رسميا - توتنام يعلن رحيل بوكيتينو

أعلن نادي توتنام يوم الثلاثاء رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه أن الطرفان توصلا لاتفاق بالانفصال بالتراضي.

قبل حقبة بوكيتينو تواجد توتنام في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي بنظامه الجديد (22 موسما) مرتين فقط، بينما نجح المدرب الأرجتيني في قيادة الفريق لذلك 4 مرات في خمسة مواسم.

كانت صحيفة تليجراف قد كشفت حسب مصادر أخبرتها أنه بدون تطور درامي كبير بين بوكيتينو وإدارة توتنام، فمن المستحيل أن يستمر المدرب الأرجنتيني حتى نهاية الموسم، لأن الخسارة من وست هام ستكون بمثابة كارثة داخل النادي".

وواصلت "ليفي فضل عدم إقالته، ليس بسبب الأموال لكن لما حققه مع الفريق، لكن المدرب الأرجنتيني جعل الأمر يبدو كما لو أنه هو من يفضل الرحيل".

الصحيفة البريطانية أوضحت أن رحيله سيكلف مبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني سواء له أو منه في حالة رحيله مقالا أو إلى فريق آخر.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن دانييل ليفي رئيس توتنام قد دعا إلى اجتماع أزمات مع مدربه الأرجنتيني لسوء نتائج الفريق في الموسم الجاري ولم تسر الأمور على ما يرام.

توتنام يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن برايتون صاحب المركز الـ11.

ولم تفز ديوك لندن في أي مباراة بالدوري منذ انتصارها بنتيجة 2-1 ضد ساوثامبتون ضمن الجولة السابعة ومنذ ذلك الحين خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

في دوري الأبطال لم يختلف الأمر كثيرا، إذ أنه تعادل بنتيجة 2-2 ضد أولمبياكوس ثم خسر بنتيجة 7-2 من بايرن وفاز ذهابا وإيابا ضد النجم الأحمر بمجموع 9-0 في المباراتين، وينتظره مواجهتين ضد أولمبياكوس ثم بايرن ميونيخ.

ويستعد توتنام لمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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