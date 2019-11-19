فيفا يفتح الباب لشراء حقوق بث التصفيات الإفريقية لكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فتح الباب لشراء حقوق بث التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022.

وقال فيفا إن قراره يأتي بعد اتفاقه مع الـ54 اتحادا محليا الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في أغسطس الماضي، ببيع الحقوق لشركة واحدة تتولى توزيعها.

وأوضح فيفا أن تلك الحقوق تتضمن البث التلفزيوني، والبث عبر الإنترنت والهواتف الذكية وشبكات الإذاعة.

ويمكن للشركات الراغبة في الحصول على الحقوق التقدم بالعرض حتى 16 ديسمبر المقبل.

وكان فيفا قد اتفق مع كاف على تولي الاتحاد الدولي عملية البيع، بعد انتهاء اتفاق بيع الحقوق لشركة لاجاردير الفرنسية بنهاية تصفيات كأس العالم 2018.

وأشارت تقارير صحفية، منها موقع "سبورتس بيزنس" الأمريكي، أن فيفا يتوقع أن يبيع الحقوق بمبلغ يضاعف الـ20 مليون دولار التي دفعتها لاجاردير لكاف قبل 8 أعوام.

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