حلم طوكيو - 90 دقيقة تفصل منتخب مصر عن الأولمبياد

تفصل 90 دقيقة بين منتخب مصر الأولمبي والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، في حالة الفوز على نظيره الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء.

ويلعب منتخبنا الأولمبي ضد جنوب إفريقيا مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما المؤهلة للأولمبياد على استاد القاهرة في الثامنة مساء.

الفوز في هذه المباراة سيعود بالفراعنة لمسابقة كرة القدم في الأولمبياد بعد غياب النسخة الماضية في ريو دي جانيرو.

أما الخسارة فتفتح الباب لفرصة أخرى في حالة الفوز بمباراة المركز الثالث ضد الخاسر من مباراة نصف النهائي الثاني.

ويدخل رجال شوقي غريب المباراة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات على حساب مالي وغانا والكاميرون.

لكن القلق يشغل الجميع بسبب ما حدث قبل 4 أشهر في استاد القاهرة أيضا.

فالمنتخب المصري الأول حقق 3 انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، قبل أن يواجه جنوب إفريقيا ويخسر بهدف ويودع البطولة.

وقال شوقي غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة جنوب إفريقيا "منذ بداية البطولة والفريق يتعرض لضغوط مستمرة ولن تنتهي إلا بالتأكد من بلوغ الأولمبياد، والجمهور مطالب بدعم الفريق والمجموعة الحالية التي ستشكل قوام المنتخب الأول في المرحلة المقبلة. بطولة الكبار في مصر والخروج المبكر كان سببا في بعض الضغوط، ولكن المجموعة الحالية قادرة على تجاوز الصعاب، وأطلب من الجمهور الحضور المكثف في لقاء جنوب أفريقيا لأنه الداعم الأول للفريق وكان أحد الأسباب الرئيسية في الفوز على غانا وتحويل التأخر طوال اللقاء إلى فوز".

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مدرب الفراعنة الصغار أوضح أن "منتخب مصر الأول في مواجهة جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا الماضية، كان الأكثر فرصا والمنافس سجل من فرصة وحيدة، وإذا كان الفريق سجل أي فرصة من الكم الكبير الذي شهده اللقاء لكان تأهل ولكن سوء الحظ حال دون ذلك".

وأضاف "لم نحقق التأهل، المستوى الذي قدمناه في الـ3 مباريات الماضية يعني أننا نستحق بطاقة الأولمبياد، لكن لابد من العمل لتحقيق ذلك".

وواصل "منتخب جنوب إفريقيا قوي للغاية وسبق وواجهناه مرتين من قبل، هو فريق منظم للغاية ويمتلك جهازا فنيا مميزا، ولديهم القدرة على التأمين الدفاعي كونه لم تهتز شباكه بأي هدف ولكن في المقابل لم يسجل سوى هدفا وحيدا خلال مبارياته الثلاثة في البطولة، وكلها معطيات سنعمل عليها".

وشدد غريب "أشعر بالفخر الشديد لأن الجمهور والنقاد يطلقون على المنتخب الأولمبي، منتخب الرجال، وسعيد بهذا التوصيف الرائع الذي يؤكد أن الفريق يبذل قصارى جهده لإسعاد الشعب المصري وتحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل".

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🎥 ملخص اللقاء:



إليكم أبرز ما جاء في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة 🇪🇬 🇲🇱 #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/Cly25FiFfF — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 8, 2019

وأكمل المدير الفني "الجيل الحالي من اللاعبين قادر على تحقيق الإنجازات وشبيه بجيل 2001 الذي حققت معه برونزية كأس العالم في الأرجنتين، ولديهم طاقة كبيرة مخزونة قادرون على دعم المنتخب الأول والتواجد في كأسي العالم 2022 وكذلك 2026".

ويعلم اللاعبون مدى أهمية التأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة، وهو ما ظهر في كل تصريحاتهم في الأيام الأخيرة.

فقد قال رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي إن فريقه سيخوض يوم الثلاثاء المواجهة التي عمل عامين من أجلها، نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد، ضد جنوب إفريقيا.

وتحدث رمضان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لعبنا 3 مباريات جيدة، لكننا لم نحقق شيئا. هدفنا هو التأهل للأولمبياد".

وأضاف رمضان "تعاملنا مع الضغط كان جيدا، الضغط الوحيد الذي وضع علينا هو ضغط المسؤولية، وأتمنى ألا نتعامل معها كشيء يعيقنا".

وعن عدم تلقي منتخب جنوب إفريقيا لأي أهداف خلال البطولة قال رمضان: "هو فريق ذكي، لكن لا تنسوا إننا سجلنا 6 أهداف. منذ فوزنا على الكاميرون في الجولة الثالثة ونحن نعمل على تعلم نقاط قوتهم وضعفهم، وسنعمل على استغلال أنصاف الفرص".

وشدد رمضان "طموحنا في الوقت الحالي ليس فرديا، الأهم هو الوصول للأولمبياد ثم التركيز على الطموحات الفردية مثل الاحتراف الذي سيفتح أبوابه لو وصلنا إلى طوكيو".



























































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