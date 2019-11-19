هاني رمزي: المحمدي فهم حديثي بشكل خاطيء.. احترم الجميع وصفات القائد ليست في الكل

يرى هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن أحمد المحمدي قائد الفراعنة السابق قد فهم حديثه بشكل خاطيء وبرر بأن صفات القائد لا تتواجد في جميع اللاعبين.

أحمد المحمدي النادي : أستون فيلا مصر

وكان أحمد المحمدي قد أعرب عن استيائه من تصريحات رمزي التي أشار فيها لعدم توافر صفات القائد في أحمد المحمدي، ورفض اللاعب التعليق على ذلك الحديث.

وقال هاني رمزي في تصريحات لقناة أون سبورت: "المحمدي فهم كلامي بشكل خاطيء، أنا احترم جميع اللاعبين وأقدرهم".

وأوضح "ما قلته فقط أن المحمدي لا يمتلك مقومات القائد ولم أتحدث عن قدراته كلاعب، هناك من يكون مميزا ولا يمتلك صفات القيادة"

وعن رأيه في اختيار قائد للمنتخب، قال رمزي: "قائد الفريق والشارة، الموضوع في مصر مبالغ فيه، يمكن أن تختار لاعب به صفات القائد وعمره أصغر من لاعب آخر وهذا أمر منطقي".

وتابع رمزي "تحدثت وقتها مع جميع اللاعبين الكبار سنا وكبار على مستوى الخبرات، لأنني شعرت بالمشكلة ليست هذه الروح التي كانت في فترتي كلاعب".

وأتم هاني رمزي تصريحاته "هناك ما يسمى بروح البطولة، يكون الجميع على قلب رجل واحد ويكون التركيز على تحقيق الهدف وهذا لم أجده وقتها لذلك طلبت الجلوس مع اللاعبين".

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات أمم إفريقيا بالخسارة في ثمن النهائي من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

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