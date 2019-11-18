خاص النجم لـ في الجول: الاتحاد التونسي وافق على قيد كوليبالي.. ومحاولات لإشراكه ضد الأهلي

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 23:05

كتب : بسام أبوبكر

سليماني كوليبالي

نجح النجم الساحلي التونسي في قيد لاعبه سليماني كوليبالي في قائمته ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات المحلية مع فريق سوسة.

وكان النجم الساحلي أنهى أزمة المهاجم الإيفواري بعدما توصل لاتفاق مع الأهلي بشأن دفع غرامة اللاعب للنادي المصري.

وقال قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي لـFilGoal.com: "الاتحاد التونسي وافق على قيد كوليبالي في قائمة فريقنا المحلية".

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وأضاف "أرسلنا موافقة الاتحاد التونسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل السماح له بالمشاركة في مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "ننتظر رد الاتحاد الدولي علينا، ونحاول بكل قوة ليشارك كوليبالي معنا في بطولة إفريقيا خاصة مباراة الافتتاح ضد الأهلي".

واتفق الأهلي مع النجم الساحلي ومهاجمه السابق ولاعب الفريق التونسي الحالي سليماني كوليبالي على تسديد غرامة قدرها مليون و400 ألف دولار.

الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقع النجم مع الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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