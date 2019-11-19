يترك وادي دجلة في فترة التوقف الدولي ويذهب لتدريب منتخب جرز القُمر.. هذا ما يفعله يونس زردوق.

يونس زردوق.. هو المدير الفني لفريق وادي دجلة تحت 18 سنة، وأيضا يشغل حاليا منصب المدرب العام لمنتخب جزر القُمر.

وتواجد يونس زردوق على مقاعد بدلاء جزر القُمر خلال مباراة مصر التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتصدر منتخب جزر القُمر مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا 2021 بعد التعادل سلبيا على ملعبه مع مصر، وانتهاء مباراة كينيا وتوجو بالتعادل 1-1.

كيف يجيد التنسيق بين عمله في وادي دجلة ومنتخب جزر القُمر والتعادل مع مصر والعديد من الأمور الأخرى يحكيها يونس زردوق لـFilGoal.com.

وقال زردوق لـFilGoal.com: "أجيد التنسيق بين عملي في وادي دجلة ومنتخب جزر القُمر وأحصل على إذن من ماجد سامي رئيس النادي للسفر إلى جزر القُمر قبل أي مباراة بأسبوع".

وأضاف "أحاول تطبيق طريقة لعب وادي دجلة التي وضعها تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول وفرق الشباب والناشئين مع منتخب جزر القُمر".

وأوضح "أنقل طريقة لعب وادي دجلة إلى المدير الفني للمنتخب والذي يحاول تطبيقها مع جزر القُمر وهو ما ظهر في بعض أوقات مواجهة مصر".

وأتم تصريحاته "ومع انتهاء فترة التوقف الدولي أعود مرة أخرى لاستئناف مهام عملي مع نادي وادي دجلة وأحصل دائما على تشجيع ودعم ماجد سامي رئيس مالك النادي".

وبدأ يونس زردوق مهام عمله مع وادي دجلة عام 2008 كمدرب لأكاديمية النادي في بلجيكا، ثم تولى منصب المدير الفني للفريق الثاني في نادي ليرس البلجيكي.

قبل أن يتولى تدريب فريق وادي دجلة تحت 18 سنة منذ عام 2017 وحتى الآن.

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