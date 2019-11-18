ميتشو: فترة التوقف أفادت الزمالك كثيرا.. والدليل ما حدث لزيزو

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 21:31

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك - المقاولون العرب

قال ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك إن فريقه خرج باستفادات كثيرة خلال فترة توقف الدولي الأخيرة.

وقال ميتشو: "هذه الفترة كانت هامة جدا لنا في ظل خوض ما يزيد عن 59 مباراة الموسم الماضي دون توقف لذا الفترة الأخيرة كانت هامة لنا".

وواصل "معسكر 6 أكتوبر كان ضروريا جدا وحرصنا من خلاله على التحضير الفني والبدني ورفع اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة لتقرب اللاعبين من بعضهم البعض أكثر".

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وواصل "رفعنا معدل اللياقة البدنية لمحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" وأوباما، والنتيجة ظهورهم بشكل جيد وانضمام زيزو لمنتخب مصر كذلك بسبب أدائه".

وأتم ميتشو "خضنا وديات قوية أمما وادي دجلة ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي وحرس الحدود واستفدنا منهم جميعا بأفضل شكل".

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