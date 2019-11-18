البدري: سأرد على من لا يتحدث بعقلانية.. كل شيء سيتغير

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 23:27

كتب : FilGoal

حسام البدري - منتخب مصر

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه لن يصمت مجددا أمام من وصفهم ينتقدون الفراعنة دون "عقلانية" في الحديث.

وقال البدري لقناة "أون سبورت" اليوم الإثنين عقب التعادل مع جزر القمر سلبيا بدون أهداف في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021: "سأرد على من لا يتحدث بعقلانية لأنه لا يعلم الأمور الفنية في الفريق وسأكشف أخطاء حديثهم".

وواصل "واجهنا ظروفا صعبة تمثلت في تأخر تعيين الجهاز الفني للمنتخب وتأجيل الدوري لفترة كبيرة وعدم خوضنا للكثير من الوديات".

أخبار متعلقة

مؤتمر البدري: قدمنا أداء جيدا مقارنة بالمشاكل التي تواجهنا.. سنتأهل لأمم إفريقيا بلال لـ في الجول: 3 أسباب أدت لإخفاق المنتخب.. البدري واللاعبون يتحملون المسوؤلية أحمد سامي لـ في الجول: أسلوب لعب المنتخب ليس واضحا عكس كوبر

وأردف "هذا بالإضافة للإصابات التي ضربت بعض اللاعبين وعدم انضمام جزء آخر من اللاعبين بسبب وجهات نظر بعض الأندية كل تلك المعوقات لا يتحدث عنها أحد".

وأكمل البدري "أحيي كل اللاعبين وشكرتهم اليوم فقد تحسنا عن لقاء كينيا السابق، نعم النتيجة ليست مرضية وليس من الطبيعي أن يظهر منتخب مصر بذلك الشكل لكننا نقول إن الخروج بنقطتين في تلك الفترة الصعبة شيء جيد".

وشدد "أمامنا أربع مباريات وسنتأهل لأمم إفريقيا".

وتابع البدري حديثه "في الفترة المقبلة الكثير سيتغير من الناحية البدنية وفي هيكل المنتخب وسيخوض اللاعبون مباريات كثيرة وذلك سيرفع من مستواهم".

وبسؤاله عن سبب الدفع بلاعبين خارج مراكزهم رغم وجود بعض من يلعب في تلك المراكز على مقاعد البدلاء أجاب "هذا ما أقوله، أنت لا تعلم النواحي الفنية والبدنية لذا قررت استخدام حل آخر، علينا التحدث بعقلانية فقط".

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن كينيا وخلف جزر القمر صاحبة الصدارة بأربع نقاط فيما يأتي منتخب توجو رابعا بنقطة وحيدة.

اقرأ أيضا:

نجونا بعد 90 دقيقة من اللا شيء.. منتخب مصر صفر أمام جزر القمر

مؤتمر البدري: قدمنا أداء جيدا وسنتأهل لأمم إفريقيا

5 ملامح بعد تعادل المنتخب.. ارفعوا القبعة لجزر القُمر

رسميا - جاريدو مدربا للنجم الساحلي

بالفيديو - ملخص لمسات كهربا ضد جزر القمر

حسام البدري مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

هاني رمزي: المحمدي فهم حديثي بشكل خاطيء.. احترم الجميع وصفات القائد ليست في الكل 55 دقيقة | مصر
ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة ترشح كلوب لجائزة اللحظة الأفضل 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رضا عبد العال: أرشح مدرب وادي دجلة لقيادة منتخب مصر 59 دقيقة | منتخب مصر
تعرف على المنتخبات المتأهلة ليورو 2020 حتى الآن ساعة | أوروبا
مدرب جزر القُمر لـ في الجول: طبقنا طريقة وادي دجلة ضد مصر ساعة | الدوري المصري
إيطاليا تكتسح أرمينيا بتسعة أهداف.. وإسبانيا تتفوق على رومانيا بخماسية ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك 4 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين

قد ينال إعجابك