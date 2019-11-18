البدري: سأرد على من لا يتحدث بعقلانية.. كل شيء سيتغير

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه لن يصمت مجددا أمام من وصفهم ينتقدون الفراعنة دون "عقلانية" في الحديث.

وقال البدري لقناة "أون سبورت" اليوم الإثنين عقب التعادل مع جزر القمر سلبيا بدون أهداف في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021: "سأرد على من لا يتحدث بعقلانية لأنه لا يعلم الأمور الفنية في الفريق وسأكشف أخطاء حديثهم".

وواصل "واجهنا ظروفا صعبة تمثلت في تأخر تعيين الجهاز الفني للمنتخب وتأجيل الدوري لفترة كبيرة وعدم خوضنا للكثير من الوديات".

وأردف "هذا بالإضافة للإصابات التي ضربت بعض اللاعبين وعدم انضمام جزء آخر من اللاعبين بسبب وجهات نظر بعض الأندية كل تلك المعوقات لا يتحدث عنها أحد".

وأكمل البدري "أحيي كل اللاعبين وشكرتهم اليوم فقد تحسنا عن لقاء كينيا السابق، نعم النتيجة ليست مرضية وليس من الطبيعي أن يظهر منتخب مصر بذلك الشكل لكننا نقول إن الخروج بنقطتين في تلك الفترة الصعبة شيء جيد".

وشدد "أمامنا أربع مباريات وسنتأهل لأمم إفريقيا".

وتابع البدري حديثه "في الفترة المقبلة الكثير سيتغير من الناحية البدنية وفي هيكل المنتخب وسيخوض اللاعبون مباريات كثيرة وذلك سيرفع من مستواهم".

وبسؤاله عن سبب الدفع بلاعبين خارج مراكزهم رغم وجود بعض من يلعب في تلك المراكز على مقاعد البدلاء أجاب "هذا ما أقوله، أنت لا تعلم النواحي الفنية والبدنية لذا قررت استخدام حل آخر، علينا التحدث بعقلانية فقط".

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن كينيا وخلف جزر القمر صاحبة الصدارة بأربع نقاط فيما يأتي منتخب توجو رابعا بنقطة وحيدة.

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