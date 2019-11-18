خاص مصدر من المصري لـ في الجول: طلبنا استضافة استاد الإسكندرية لمبارياتنا الإفريقية

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 14:22

كتب : أيمن عيد

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد جمعة في كوت دي آور

تعمل إدارة المصري على الحصول على الموافقات الخاصة باستضافة مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية.

مصدر داخل النادي المصري صرّح لـ FilGoal.com: "أرسلنا طلبا إلى اتحاد الكرة وأمن الإسكندرية لخوض مبارياتنا في استاد الإسكندرية، وإخطار الاتحاد الإفريقي حال الموافقة".

وأضاف: "الإصلاحات في برج العرب تعوق إقامة مبارياتنا عليه".

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وأوضح: "استاد الإسكندرية الأقرب لاستضافة مبارياتنا بحضور جماهيري".

ووقع المصري في المجموعة الأولى لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

ويتواجد في المجموعة بيراميدز، ورينجرز النيجيري، ونوادهيبو الموريتاني.

وخاض المصري مباراتيه على ملعبه في الأدوار التمهيدية على ملعب برج العرب.

وكان مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف لـ FilGoal.com أن ملعب برج العرب سيخضع لإصلاحات حتى مطلع مارس المقبل. (طالع التفاصيل)

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