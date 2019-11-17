خاص مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: خطة التعامل مع غياب برج العرب حتى مطلع مارس

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 12:40

كتب : عاطف شادي

برج العرب - الأهلي - الزمالك

لدى اتحاد الكرة خطة للتعامل مع غياب استاد برج العرب عن استضافة المباريات حتى يوم 1 مارس المقبل، بسبب الإصلاحات التي تحدث له في الوقت الجاري.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com: "استاد برج العرب لن يستضيف أي مباريات حتى يوم 1 مارس المقبل. تمت إزالة النجيلة بالكامل وسيتم تركيب شبكة صرف جديدة بجانب بعض الإصلاحات الطفيفة في المدرجات".

وأوضح "الملعب حاليا (على التراب)، وسيتم تركيب نجيلة جديدة له".

أخبار متعلقة

خبر في الجول - برج العرب يستضيف مباراة مصر وكينيا ميتشو في برج العرب لمتابعة دوليي الزمالك أمام بتسوانا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لنقل لقاء مصر وبوتسوانا إلى برج العرب

وأكد المصدر "استاد القاهرة سيعود لاستضافة المباريات المحلية والإفريقية للأندية بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما دون مشاكل".

وأردف "كذلك، هناك استادي السلام وبتروسبورت اللذان من الممكن أن يستضيفا مواجهات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا حال تعذر إقامتها في استاد القاهرة".

ويخوض بيراميدز والمصري المشاركان في الكونفدرالية مواجهاتهما في البطولتين على استادي الدفاع الجوي، والجيش بالسويس، على الترتيب.

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: موقف كهربا معلق

بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد

في إفريقيا – حكما مباراتي الأهلي.. بوتسواني لا يخسر معه النجم وجزائري صاحب ذكرى سعيدة

في إفريقيا – حكما مباراتي الزمالك.. شاهد على نكسة المنتخب وظهور ثالث لرواندي

مستشفى الأهلي - تحديد موعد سفر حمدي فتحي.. تحسن متولي وفحص طبي لـ ديانج

برج العرب استاد القاهرة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي - غياب ديانج وجلسة بين فايلر وحمدي فتحي 18 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – حامل اللقب حاضر.. البرتغال إلى يورو 2020 وصربيا إلى الملحق 21 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - أوكوي يقود أوغندا لتجاوز مالاوي في تصفيات إفريقيا 44 دقيقة | إفريقيا
رسميا - خروج فان دايك من معسكر هولندا لأسباب شخصية ساعة | أوروبا
بالفيديو - جنوب إفريقيا تتعافى من خسارة غانا بإسقاط السودان في تصفيات إفريقيا ساعة | إفريقيا
شوقي غريب يعيد اختراع نفسه 2 ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 وفاة اللاعب علاء علي 3 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 4 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل

قد ينال إعجابك