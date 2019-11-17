لدى اتحاد الكرة خطة للتعامل مع غياب استاد برج العرب عن استضافة المباريات حتى يوم 1 مارس المقبل، بسبب الإصلاحات التي تحدث له في الوقت الجاري.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com: "استاد برج العرب لن يستضيف أي مباريات حتى يوم 1 مارس المقبل. تمت إزالة النجيلة بالكامل وسيتم تركيب شبكة صرف جديدة بجانب بعض الإصلاحات الطفيفة في المدرجات".

وأوضح "الملعب حاليا (على التراب)، وسيتم تركيب نجيلة جديدة له".

وأكد المصدر "استاد القاهرة سيعود لاستضافة المباريات المحلية والإفريقية للأندية بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما دون مشاكل".

وأردف "كذلك، هناك استادي السلام وبتروسبورت اللذان من الممكن أن يستضيفا مواجهات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا حال تعذر إقامتها في استاد القاهرة".

ويخوض بيراميدز والمصري المشاركان في الكونفدرالية مواجهاتهما في البطولتين على استادي الدفاع الجوي، والجيش بالسويس، على الترتيب.

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