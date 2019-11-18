مؤتمر غريب: لم نقدم شيئا للكرة المصرية وهذا الفريق يذكرني بجيل 2001.. وشكر خاص لـ رمضان

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي إن فريقه "لم يقدم شيئا للكرة المصرية حتى الآن".

وتحدث غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما: "لم نحقق التأهل، المستوى الذي قدمناه في الـ3 مباريات الماضية يعني أننا نستحق بطاقة الأولمبياد، لكن لابد من العمل لتحقيق ذلك".

وأضاف "منتخب جنوب إفريقيا قوي للغاية وسبق وواجهناه مرتين من قبل، هو فريق منظم للغاية ويمتلك جهازا فنيا مميزا، ولديهم القدرة على التأمين الدفاعي كونه لم تهتز شباكه بأي هدف ولكن في المقابل لم يسجل سوى هدفا وحيدا خلال مبارياته الثلاثة في البطولة، وكلها معطيات سنعمل عليها".

وأكد "منذ بداية البطولة والفريق يتعرض لضغوط مستمرة ولن تنتهي إلا بالتأكد من بلوغ الأولمبياد، والجمهور مطالب بدعم الفريق والمجموعة الحالية التي ستشكل قوام المنتخب الأول في المرحلة المقبلة. بطولة الكبار في مصر والخروج المبكر كان سببا في بعض الضغوط، ولكن المجموعة الحالية قادرة على تجاوز الصعاب، وأطلب من الجمهور الحضور المكثف في لقاء جنوب أفريقيا لأنه الداعم الأول للفريق وكان أحد الأسباب الرئيسية في الفوز على غانا وتحويل التأخر طوال اللقاء إلى فوز".

غريب "أشعر بالفخر الشديد لأن الجمهور والنقاد يطلقون على المنتخب الأولمبي، منتخب الرجال، وسعيد بهذا التوصيف الرائع الذي يؤكد أن الفريق يبذل قصارى جهده لإسعاد الشعب المصري وتحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل".

وأكمل المدير الفني "الجيل الحالي من اللاعبين قادر على تحقيق الإنجازات وشبيه بجيل ٢٠٠١ الذي حققت معه برونزية كأس العالم في الأرجنتين، ولديهم طاقة كبيرة مخزونة قادرون على دعم المنتخب الأول والتواجد في كأسي العالم ٢٠٢٢ وكذلك ٢٠٢٦".

وأوضح "كل مباراة لها شكل وطريقة لعب واللقاءات الودية مختلفة تماما عن المباريات الرسمية، والجمهور لم يكن يتابع تحضيرات الفريق قبل البطولة، والجهاز لديه استراتيجية وخطة لعب استقر عليها في مواجهة جنوب أفريقيا، متمنيا التوفيق للأسلوب الذي استقر عليه وعبور فريق الأولاد العنيد والقوي، والمنتخب سيثبت أنه يتطور من مباراة لأخرى وفي نصف النهائي مع الدوافع العالية سيظهر بصورة أفضل تماما".

تحدث غريب عن مشاركته كلاعب من قبل في الأولمبياد عام ١٩٨٤، ويتمنى أن يكرر هذا الإنجاز مديرا فنيا على رأس الجهاز الفني للمنتخب المصري مؤكدا أن "الأولمبياد بشكلها الحالي أفضل وأكثر جذبا من النسخ القديمة، ومشاهدة الأولمبياد مختلفة تماما والتواجد بها حلم لأي لاعب ويتمنى استثمار هذا الجيل الذي يعتبر مستقبل الكرة المصرية".

مدرب الفراعنة الصغار أوضح أن "منتخب مصر الأول في مواجهة جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا الماضية، كان الأكثر فرصا والمنافس سجل من فرصة وحيدة، وإذا كان الفريق سجل أي فرصة من الكم الكبير الذي شهده اللقاء لكان تأهل ولكن سوء الحظ حال دون ذلك".

شدد على أن قوام المنتخب كامل ومتكامل ولا توجد إصابات على الإطلاق، وأن أكرم توفيق غير مصاب وسيخوض مباراة جنوب إفريقيا وبدون بطاقات صفراء تجعل الفريق يخشى الإيقاف في حال العبور للنهائي.

وأوضح غريب "انتقيت جهازي المعاون واللاعبين بعناية فائقة، وكانت هناك مشكلة في اختيار قائد المنتخب كونه يحتاج شخصية مختلفة، وكان اختيار رمضان صبحي مميزا. كل اللاعبين يحترمونه ولديه خبرات كبيرة رغم صغر سنه، وهو مطمئن على اللاعبين كون رمضان صبحي يفرض سيطرته على الفريق بدون أن يشعر الجهاز الفني بأي مشاكل".

وجه المدرب الشكر للأمن المكلف بتأمين المنتخب كون الوصول لغرف اللاعبين في فندق الإقامة يعد أمرا مستحيلا ولا يمكن لأي شخص الوصول للاعبين ولا يسمح لأحد بالدخول والحديث مع اللاعبين وتوقيع عقود وغيرها من الأمور التي كانت تحدث سابقا.

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