خاص فيديو في الجول - النحاس يختار تشكيله المثالي من خارج الأهلي والزمالك

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 14:03

كتب : محمد سمير

عماد النحاس مدرب المقاولون العرب

لو تحصلت على ميزانية 100 مليون جنيه وطُلب منك تشكيل فريقك المثالي للدوري المصري من خارج الأهلي والزمالك، كيف ستكون اختياراتك؟

عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب كان مباشرا في اختياراته، وعوّل على بعض لاعبي فريقه.

شاهد اختيارات قلب دفاع منتخب مصر والأهلي والإسماعيلي السابق

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