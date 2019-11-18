لو تحصلت على ميزانية 100 مليون جنيه وطُلب منك تشكيل فريقك المثالي للدوري المصري من خارج الأهلي والزمالك، كيف ستكون اختياراتك؟

عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب كان مباشرا في اختياراته، وعوّل على بعض لاعبي فريقه.

شاهد اختيارات قلب دفاع منتخب مصر والأهلي والإسماعيلي السابق

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