حارس جنوب إفريقيا: سنلعب ضد مصر بلا أي خوف لتحقيق المفاجأة

قال دارين جونسون حارس منتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عاما إن مواجهة مصر كبيرة وصعبة لكنهم سيستلهمون روح الفوز الذي حققه المنتخب الأول ضد الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية للكبار في الصيف الماضي، مشددا أنهم سيلعبون بلا أي خوف.

وصرح جونسون قائلا: "مواجهة مصر كبيرة وصعبة، استعدينا جيدا لهذه المواجهة الصعبة، أتينا إلى مصر للفوز والتتويج باللقب ويجب أن يحذر منتخب مصر ويعلم جيدا أنه سيواجه خصما صعبا للغاية وتنتظره مباراة صعبة وقوية ولن تكون سهلة على الإطلاق".

وأضاف "أشعر بالفخر كوني الحارس الوحيد الذي لم يستقبل أهدافا في البطولة، وأمنح كافة المنافسين نفس القدر من الأهمية، لا يمكن تحديد لاعب بذاته أخشاه في مصر".

وواصل "سنلعب ضد أصحاب الأرض بلا خوف أو قلق لتحقيق المفاجأة وبلوغ الأولمبياد والنهائي".

وأكمل "فريقي سيعمل على تكرار ما حدث في كأس الأمم الإفريقية للكبار والفوز ضد مصر واستلهام روح المنتخب الأول، لكن الأمور مختلفة والبطولة مختلفة تماما والرغبة ليست واحدة والمباراة ستكون صعبة للغاية ولكن في النهاية رغبة الفوز لدى الفريقين كبيرة في تخطي اللقاء والوصول للنهائي".

وتابع "طموحي كبير في الفوز بلقب هذه البطولة مع المنتخب والعودة بالكأس إلى جنوب إفريقيا كما أن اللعب في الأولمبياد أمر رائع للغاية ونسعى إليه".

وأتم "استعديت جيدا للمباراة ومستعد تماما لمواجهة مصر والجمهور الكبير المنتظر حضوره".

منتخب الفراعنة ودع كأس الأمم الإفريقية 2019 للكبار والتي أقيمت في مصر من دور الـ16 ضد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بنتيجة 1-0.

ويواجه منتخب مصر تحت 23 عاما نظيره جنوب إفريقيا في الثامنة مساء الثلاثاء على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما.

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