حارس جنوب إفريقيا: سنلعب ضد مصر بلا أي خوف لتحقيق المفاجأة

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 12:40

كتب : FilGoal

دارين جونسون

قال دارين جونسون حارس منتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عاما إن مواجهة مصر كبيرة وصعبة لكنهم سيستلهمون روح الفوز الذي حققه المنتخب الأول ضد الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية للكبار في الصيف الماضي، مشددا أنهم سيلعبون بلا أي خوف.

وصرح جونسون قائلا: "مواجهة مصر كبيرة وصعبة، استعدينا جيدا لهذه المواجهة الصعبة، أتينا إلى مصر للفوز والتتويج باللقب ويجب أن يحذر منتخب مصر ويعلم جيدا أنه سيواجه خصما صعبا للغاية وتنتظره مباراة صعبة وقوية ولن تكون سهلة على الإطلاق".

وأضاف "أشعر بالفخر كوني الحارس الوحيد الذي لم يستقبل أهدافا في البطولة، وأمنح كافة المنافسين نفس القدر من الأهمية، لا يمكن تحديد لاعب بذاته أخشاه في مصر".

أخبار متعلقة

مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: فوز الكبار على مصر يدعمنا نفسيا ضد الفراعنة مؤتمر مدرب غانا: مصر ساعدتنا على التأهل لكننا حققنا الهدف المطلوب أيضا لاعب غانا: سنفعل كل ما في وسعنا للفوز ضد كوت ديفوار

وواصل "سنلعب ضد أصحاب الأرض بلا خوف أو قلق لتحقيق المفاجأة وبلوغ الأولمبياد والنهائي".

وأكمل "فريقي سيعمل على تكرار ما حدث في كأس الأمم الإفريقية للكبار والفوز ضد مصر واستلهام روح المنتخب الأول، لكن الأمور مختلفة والبطولة مختلفة تماما والرغبة ليست واحدة والمباراة ستكون صعبة للغاية ولكن في النهاية رغبة الفوز لدى الفريقين كبيرة في تخطي اللقاء والوصول للنهائي".

وتابع "طموحي كبير في الفوز بلقب هذه البطولة مع المنتخب والعودة بالكأس إلى جنوب إفريقيا كما أن اللعب في الأولمبياد أمر رائع للغاية ونسعى إليه".

وأتم "استعديت جيدا للمباراة ومستعد تماما لمواجهة مصر والجمهور الكبير المنتظر حضوره".

منتخب الفراعنة ودع كأس الأمم الإفريقية 2019 للكبار والتي أقيمت في مصر من دور الـ16 ضد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بنتيجة 1-0.

ويواجه منتخب مصر تحت 23 عاما نظيره جنوب إفريقيا في الثامنة مساء الثلاثاء على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما.

طالع أيضا

تشكيل مصر المتوقع ضد جزر القمر

موعد مباراة مصر وجزر القمر يوم الإثنين

ميتشو يفكر في مركز جديد لعنتر

جيرالدو يشارك في خسارة أنجولا أمام الجابون

الزمالك: هل يعقل تفريطنا في مصطفى محمد بهذه السرعة؟

إصابة ديانج

حلم طوكيو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

ريال مدريد يوضح إصابة جيمس 45 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - مجموعة مصر.. تعادل بين كينيا وتوجو يمنح جزر القُمر الصدارة 57 دقيقة | إفريقيا
حلم طوكيو - تولوز يضع منتخب كوت ديفوار في ورطة ساعة | حلم طوكيو 2020
فيرمينو: أصبحت أفضل الآن.. ولا أريد التوقف عند هذا المستوى ساعة | أوروبا
بالفيديو - مجموعة مصر.. هدف صاروخي يمنح كينيا التقدم على توجو ساعة | إفريقيا
فيديو في الجول – علاء عبد العال يرد على سبب المشاحنات مع جمهور الزمالك ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك