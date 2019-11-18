مؤتمر رمضان: سنخوض المباراة التي عملنا عامين من أجلها.. ولا يمكنني الحديث عن مستقبلي

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 13:22

كتب : عاطف شادي

رمضان صبحي - مصر - غانا - الأولمبي

قال رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي إن فريقه سيخوض يوم الثلاثاء المواجهة التي عمل عامين من أجلها، نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد، ضد جنوب إفريقيا.

وتحدث رمضان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لعبنا 3 مباريات جيدة، لكننا لم نحقق شيئا. هدفنا هو التأهل للأولمبياد".

وأضاف رمضان "تعاملنا مع الضغط كان جيدا، الضغط الوحيد الذي وضع علينا هو ضغط المسؤولية، وأتمنى ألا نتعامل معها كشيء يعيقنا".

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وعن عدم تلقي منتخب جنوب إفريقيا لأي أهداف خلال البطولة قال رمضان: "هو فريق ذكي، لكن لا تنسوا إننا سجلنا 6 أهداف. منذ فوزنا على الكاميرون في الجولة الثالثة ونحن نعمل على تعلم نقاط قوتهم وضعفهم، وسنعمل على استغلال أنصاف الفرص".

وشدد رمضان "طموحنا في الوقت الحالي ليس فرديا، الأهم هو الوصول للأولمبياد ثم التركيز على الطموحات الفردية مثل الاحتراف الذي سيفتح أبوابه لو وصلنا إلى طوكيو".

وأتم "لا يمكنني الحديث عن مستقبلي الآن، أنا في مرحلة التركيز في البطولة".

ويلعب رمضان حاليا معارا من هدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي.

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