زميله السابق: هازارد لاعب غامض.. اكتفى بمشاهدتنا في التدريبات

كشف جون أوبي ميكيل لاعب طرابزون سبور، أن إيدن هازارد زميله السابق في تشيلسي كان كسولا في التدريبات.

ميكيل وهازارد تزاملا في تشيلسي بين 2012 و2017، قبل أن يرحل النيجيري، ثم ينتقل البلجيكي لاحقا إلى ريال مدريد في الصيف الماضي.

وصرّح ميكيل: "هازارد موهبة رائعة، ربما هو ليس في مستوى ميسي، لكنه يفعل ما يريده عندما تكون الكرة بين قدميه".

وأضاف عبر شبكة beIN: "لكنه أكثر لاعب غامض لعبت معه على الإطلاق، في التدريبات كان يكتفي بمشاهدتنا وينتظر حتى ننتهي. لكن في أيام الأحد اعتاد أن يكون رجل المباراة، إنه لا يُصدق".

هازارد سجل 110 هدفا في 352 مباراة خاضها بقميص تشيلسي وساهم في تتويجه بـ 6 ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي مرة، والدوري الأوروبي مرتين.

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