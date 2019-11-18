مؤتمر مدرب كوت ديفوار: الجماهير المصرية تمنحنا الحماس.. وجاهزون لمواجهة غانا

قال حيدرا سواليو مدرب منتخب كوت ديفوار الأولمبي إن فريقه مستعد للتغلب على غانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، كما أثنى على الحماس الذي تمنحه الجماهير المصرية له وللاعبيه.

وصرح سواليو قائلا: "فريقي يجب أن يكون جاهزا لمواجهة غانا، نحن ضمن 4 فرق ولابد أن نستعد جيدا".

وأضاف "درست فريق غانا جيدا ومستعدون للمباراة".

وواصل "يوجد اختلاف بين استاد القاهرة والسلام لأن الأخير أصغر في المساحة، لكن الأهم بالنسبة لنا هو تسجيل الفرص وعدم إهدارها، وأفضل شيء هو التدرب بشكل جيد حتى نستطيع الفوز".

وأكمل "الجمهور المصري يمنحنا كل الحماس واستاد القاهرة من أعظم الملاعب الموجودة التي نلعب عليها".

وتابع "متحمسون جدا ويجب أن نكون جاهزين، مواجهة نصف النهائي مختلفة عن المباريات السابقة، يجب أن نلعب بحذر، سنلعب بشكل جيد وحماس قوي".

وأتم "فريقي يفتقد للاعبين مهمين، لكن الموجودين جاهزون لتحقيق الفوز".

منتخب كوت ديفوار يلتقي بنظيره غانا على استاد القاهرة في تمام الخامسة مساء في نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد.

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