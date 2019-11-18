مؤتمر مدرب كوت ديفوار: الجماهير المصرية تمنحنا الحماس.. وجاهزون لمواجهة غانا

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 11:34

كتب : عاطف شادي

سواليهو هايدارا - كوت ديفوار الأوليمبي

قال حيدرا سواليو مدرب منتخب كوت ديفوار الأولمبي إن فريقه مستعد للتغلب على غانا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، كما أثنى على الحماس الذي تمنحه الجماهير المصرية له وللاعبيه.

وصرح سواليو قائلا: "فريقي يجب أن يكون جاهزا لمواجهة غانا، نحن ضمن 4 فرق ولابد أن نستعد جيدا".

وأضاف "درست فريق غانا جيدا ومستعدون للمباراة".

أخبار متعلقة

حلم طوكيو - اللجنة المنظمة تقرر إقامة مباراتي نصف النهائي على استاد القاهرة حلم طوكيو 2020 - إغلاق مران جنوب إفريقيا قبل مواجهة مصر عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: حلم عمري الاحتراف الأوروبي.. ولا تفكير في الانتقال محليا

وواصل "يوجد اختلاف بين استاد القاهرة والسلام لأن الأخير أصغر في المساحة، لكن الأهم بالنسبة لنا هو تسجيل الفرص وعدم إهدارها، وأفضل شيء هو التدرب بشكل جيد حتى نستطيع الفوز".

وأكمل "الجمهور المصري يمنحنا كل الحماس واستاد القاهرة من أعظم الملاعب الموجودة التي نلعب عليها".

وتابع "متحمسون جدا ويجب أن نكون جاهزين، مواجهة نصف النهائي مختلفة عن المباريات السابقة، يجب أن نلعب بحذر، سنلعب بشكل جيد وحماس قوي".

وأتم "فريقي يفتقد للاعبين مهمين، لكن الموجودين جاهزون لتحقيق الفوز".

منتخب كوت ديفوار يلتقي بنظيره غانا على استاد القاهرة في تمام الخامسة مساء في نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد.

طالع أيضا

موعد مباراة مصر وجزر القمر يوم الإثنين

تقرير: مالديني يرفض النني

ميتشو يفكر في مركز جديد لعنتر

جيرالدو يشارك في خسارة أنجولا أمام الجابون

الزمالك: هل يعقل تفريطنا في مصطفى محمد بهذه السرعة؟

إصابة ديانج

حلم طوكيو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

ريال مدريد يوضح إصابة جيمس 45 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - مجموعة مصر.. تعادل بين كينيا وتوجو يمنح جزر القُمر الصدارة 56 دقيقة | إفريقيا
حلم طوكيو - تولوز يضع منتخب كوت ديفوار في ورطة ساعة | حلم طوكيو 2020
فيرمينو: أصبحت أفضل الآن.. ولا أريد التوقف عند هذا المستوى ساعة | أوروبا
بالفيديو - مجموعة مصر.. هدف صاروخي يمنح كينيا التقدم على توجو ساعة | إفريقيا
فيديو في الجول – علاء عبد العال يرد على سبب المشاحنات مع جمهور الزمالك ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك