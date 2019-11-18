مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: فوز الكبار على مصر يدعمنا نفسيا ضد الفراعنة

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 12:21

كتب : FilGoal

ديفيد نوتواني

يأمل ديفيد نوتواني مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي أن يسير على خطى الفريق الأول لبلده الذي أقصى مصر من الدور ثمن النهائي في كأس إفريقيا الأخيرة.

ويستعد نوتواني لمواجهة الفراعنة يوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا تحت 23 عاما، مواجهة الفائز بها يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال نوتواني في مؤتمر صحفي يوم الإثنين:"نستمد الدعم النفسي من فوز الفريق الأول على مصر، تكتيكيا نحن أفضل، لكن الكرة المصرية أحسن على المستويين الفني والبدني".

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وأضاف "ثقتنا كبيرة، نعلم قوة هجوم مصر، سنغير أسلوبنا بعدما دافعنا ضد نيجيريا وزامبيا، لأننا لابد أن نفوز. دفاعنا قوي وقادر على إيقاف مصر، وضعنا حلولا لذلك، ولا مشكلة لدينا إذا امتدت المباراة لركلات الترجيح".

وأردف "استفدنا من مواجهة مصر وديا قبل البطولة".

منتخب مصر صاحب أقوى هجوم في البطولة بتسجيل 6 أهداف يواجه الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه حتى الآن.

المباراة تنطلق في الثامنة مساء على ملعب القاهرة، الفائز يعبر للنهائي ويتأهل لأولمبياد 2020.

وتلعب كوت ديفوار ضد غانا يوم الثلاثاء في نصف النهائي الآخر.

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