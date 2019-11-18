تشكيل مصر المتوقع – 3 تغييرات منتظرة أمام جزر القمر

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 11:15

كتب : عاطف شادي

حسام البدري - منتخب مصر

من المنتظر أن يجري حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر 3 تغييرات على تشكيله الذي واجه كينيا وحصل على تعادل مخيب في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، حينما يقابل جزر القمر.

أحمد فتحي، عبد الله جمعة، حسين الشحات، قد يخرجوا من تشكيل البدري لمباراة جزر القمر يوم الإثنين.

في المقابل، من المنتظر أن يعول البدري على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وأيمن أشرف على الطرف الآخر، فيما يحصل أحمد سيد "زيزو" على أول بداية دولية رسمية له بديلا للشحات.

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وفضل البدري الحفاظ على بقية التشكيل، حيث يقود محمود عبد المنعم "كهربا" خط الهجوم، بدعم من محمد مجدي "أفشة" ومحمود حسن "تريزيجيه"، وحماية من طارق حامد وعمرو السولية في وسط الملعب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – أحمد سيد "زيزو" – محمد مجدي "أفشة" – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

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