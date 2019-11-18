مستشفى الأهلي – فحوصات لـ حمدي فتحي في ألمانيا.. وجلسات علاج طبيعي لـ ديانج

يخضع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لفحوصات طبية يوم الإثنين في ألمانيا، تمهيدا لخضوعه لجراحة تحت إشراف الخبير الألماني هيرنان ماير.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن فتحي سيخضع للجراحة تحت إشراف ماير، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن إبان إصابته في كأس أمم إفريقيا 2017.

ويجري فتحي جراحة الغضروف يوم الثلاثاء بشكل مبدئي، الموعد الذي قد يتغير بعد فحوصات يوم الإثنين.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة كينيا الأخيرة التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

وفي الوقت نفسه، استفحلت أزمة خط الوسط في الأهلي بعد إصابة أليو ديانج، الذي خضع لأشعة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالي الذي ودع بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر.

واشتكى ديانج من آلام في العضلة الضامة، وطلب خالد محمود، طبيب الفريق، من اللاعب إجراء أشعة للاطمئنان على حالته والتعرف على موعد انتظامه في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي أن ديانج مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي، لتجهيزه للمشاركة في المران استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستويين المحلي والإفريقي.

ويؤدي ديانج جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي وتم وضع برنامج خاص تمهيدا لعودته للمشاركة مع الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـ FilGoal.com: "إصابة ديانج عبارة عن تمزق في العضلة الضامة بعمق 1 ملليمتر".

وتابع "ديانج يحتاج لفترة علاج لمدة 10 أيام".

وأضاف "وبذلك يتأكد غيابه عن مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري".

وأتم تصريحاته "ديانج سيكون جاهزا بنسبة 90% لمباراة النجم الساحلي والجهاز الطبي سيحاول تجهيزه للمباراة".

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إصابة ديانج