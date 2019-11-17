بلماضي يرد على بنزيمة: لدينا في الجزائر بونجاح وسليماني

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 23:22

كتب : محرر في الجول

كريم بنزيمة - ريال مدريد

رد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على تصريحات كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الذي طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالسماح له بتمثيل منتخب آخر.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

وقال بلماضي في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية: "في الوقت الحالي أنا أمتلك بغداد بونجاح، أنتم تعرفون بونجاح".

وتابع بطل إفريقيا "لدينا إسلام سليماني وأندي ديلور وكذلك هلال العربي سوداني".

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كان بنزيمة رد على نويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد تصريحات الأخير بانتهاء مسيرته مع منتخب الديوك.

وقال هداف ريال مدريد: "إن كنت ترى أنني انتهيت، فاسمح لي بتمثيل دولة يمكنني اللعب لها وسنرى حينها".

بنزيمة المنحدر من أصول جزائرية، كان قادرا على تمثيل بلده الأصلي لو لم يلعب لـ فرنسا.

ماذا قال لوجريت

لوجريت صرّح عبر إذاعة مونت كارلو "بالنسبة لي، بنزيمة لاعب جيد جدا، لم أنتقد مستواه أبدا".

وأكمل: "إنه يثبت هذا الموسم مع ريال مدريد أنه أحد أفضل لاعبي مركزه".

واستدرك: "لكن مغامرة بنزيمة مع فرنسا انتهت".

وكان زين الدين زيدان القائد الأسبق لـ فرنسا والمدير الفني الحالي لـ ريال مدريد، قد طالب بعودة لاعبه لصفوف المنتخب.

زيدان صرح قبل أسبوع: "لطالما أراد (بنزيمة) اللعب لفرنسا. بصراحة، لا أعلم تحديدا ما الذي يجري. لكن من وجهة نظر كروية، إنه الأفضل. أعتقد أنه يجب منحه مكان في المنتخب. الأمر خارج نطاق عملي، لكن يجب استدعاؤه".

ليخرج ديديه ديشامب مدرب فرنسا الحالي ويرد عليه: "ليس لدي أي مشكلة مع ما قاله زيدان".

وأضاف بطل العالم لاعبا ومدربا: "إنه مدرب ريال مدريد، ودوره أن يتحدث بتلك الطريقة".

وترجع المباراة الدولية الأخيرة لـ بنزيمة مع منتخب فرنسا إلى 8 أكتوبر 2015، يومها سجل مرتين وصنع مرة.

بنزيمة صاحب الـ 27 هدفا في 81 مباراة مع منتخب فرنسا، ابتعد عن صفوف الديوك على خلفية "قضية ابتزاز فالبوينا"، ورغم عدم إدانته لاحقا، إلا أنه لم يعد أبدا لصفوف المنتخب.

ويعيش بنزيمة فترة رائعة مع فريقه ريال مدريد، إذ سجل 41 هدفا مع الميرنجي منذ بداية الموسم الماضي، وصنع 16 هدفا.

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