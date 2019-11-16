رئيس الاتحاد الفرنسي: بنزيمة لن يلعب للمنتخب مجددا

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 17:41

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

أعلن نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لن يلعب مجددا لمنتخب الديوك.

بنزيمة بعيد عن منتخب فرنسا لأكثر من 4 سنوات لأسباب غير فنية، ولو جريت أكد أنه لن يعود مجددا.

وصرّح لو جريت عبر راديو مونت كارلو: "بالنسبة لي، بنزيمة لاعب جيد جدا، لم أنتقد مستواه أبدا".

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وأكمل: "إنه يثبت هذا الموسم مع ريال مدريد أنه أحد أفضل لاعبي مركزه".

واستدرك: "لكن مغامرة بنزيمة مع فرنسا انتهت".

وكان زين الدين زيدان القائد الأسبق لـ فرنسا والمدير الفني الحالي لـ ريال مدريد، قد طالب بعودة لاعبه لصفوف المنتخب.

زيدان صرح قبل أسبوع: "لطالما أراد (بنزيمة) اللعب لفرنسا. بصراحة، لا أعلم تحديدا ما الذي يجري. لكن من وجهة نظر كروية، إنه الأفضل. أعتقد أنه يجب منحه مكان في المنتخب. الأمر خارج نطاق عملي، لكن يجب استدعاؤه".

ليخرج ديديه ديشامب مدرب فرنسا الحالي ويرد عليه: "ليس لدي أي مشكلة مع ما قاله زيدان".

وأضاف بطل العالم لاعبا ومدربا: "إنه مدرب ريال مدريد، ودوره أن يتحدث بتلك الطريقة".

وترجع المباراة الدولية الأخيرة لـ بنزيمة مع منتخب فرنسا إلى 8 أكتوبر 2015، يومها سجل مرتين وصنع مرة.

بنزيمة صاحب الـ 27 هدفا في 81 مباراة مع منتخب فرنسا، ابتعد عن صفوف الديوك على خلفية "قضية ابتزاز فالبوينا"، ورغم عدم إدانته لاحقا، إلا أنه لم يعد أبدا لصفوف المنتخب.

ويعيش بنزيمة فترة رائعة مع فريقه ريال مدريد، إذ سجل 41 هدفا مع الميرنجي منذ بداية الموسم الماضي، وصنع 16 هدفا.

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