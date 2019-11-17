خاص فيديو في الجول - النحاس يسترجع غضبه من جوزيه في مونديال الأندية

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 21:29

كتب : محمد سمير

عماد النحاس

استرجع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، كواليس غضبه من مانويل جوزيه مدربه الأسبق في الأهلي.

النحاس تحدث إلى FilGoal.com عن رد فعله بعد استبعاده من تشكيل مباراة أوكلاند سيتي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2006.

وذكر النحاس: "اعتاد جوزيه إعلان التشكيل عبر إلقاء القميص تجاه اللاعبين الذين سيشاركون، وعندما لم أجد نفسي في التشكيل، اشتعلت غضبا".

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شاهد رد فعل النحاس وكيف صحح الوضع سريعا وعاد من الباب الواسع

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