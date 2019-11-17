خاص خبر في الجول - الأهلي يسافر من الجونة إلى تونس بطائرة خاصة

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 20:53

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي - الأهلي أمام أسوان

استقر الأهلي على السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بطائرة خاصة.

وقرر الأهلي السفر إلى تونس مباشرة من الجونة بعد مواجهة فريقها في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا القرار لإتاحة أكبر قدر ممكن من الوقت أمام الجهاز الفني للاستعداد بشكل جيد لمواجهة النجم الساحلي.

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في الإطار ذاته أكد مصدر داخل الأهلي لـFilGoal.com: "كنا نتمنى موافقة الاتحاد الإفريقي على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة من أجل الحصول على فترة راحة أطول وحتى يستعد الفريق بشكل أفضل للمواجهة".

ويلعب الأهلي ضد الجونة يوم 25 نوفمبر في الدوري، ثم يطير إلى تونس لمواجهة النجم يوم 29 من الشهر ذاته.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بجانب كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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